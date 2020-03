Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей, один - будет перенесен в другое место

Вслед за чемпионатом Италии, из-за коронавируса страдает и Лига Европы. Сразу несколько матчей претерпят изменений.

Во-первых, встречи "Севилья" - "Рома" и "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" пройдут без зрителей. Об этом сообщает сайт УЕФА. Подобные меры ранее были приняты на матч "Хетафе" - "Интер".

BEHIND CLOSED DOORS Thursday's Europa League game against Sevilla will now take place without fans present at the stadium, on the advice of local authorities. #ASRoma #UEL #SevillaRoma pic.twitter.com/uVPJWDoa0s

Совсем другая ситуация с матчем "Базель" - "Айнтрахт". Сейчас официально известно, что он не будет сыгран в Швейцарии из-за возможности распространения недуга. Однако, так и не было объявлено где, и главное - когда, пройдет эта встреча.

The second leg (19th March) of our @EuropaLeague Round of 16 clash with @Eintracht will not take place in Basel due to the Coronavirus outbreak in Switzerland. More info to follow at a later date. #FCBasel1893 #zämmestark #FCBSGE