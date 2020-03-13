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Андрей Воробей: Или Шахтер сильно сыграл, или Вольфсбург – очень слабо

Лига Европы
(1 голосов)

Должны были забивать больше

Андрей Воробей: Или Шахтер сильно сыграл, или Вольфсбург – очень слабо
Новина українською

Бывший футболист, в прошлом игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал победу "горняков" в первом матче 1/8 Лиги Европы на выезде из "Вольфсбургом" (2:1).

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Результат действительно хороший, учитывая то, что команда победила на выезде в 1 мяч.

Важно, что команда играла. Не знаю, или "Шахтер" сильно сыграл, или команда "Вольфсбург" - очень слабо.

Единственное что - хотелось бы, чтобы наши футболисты выиграли крупнее. Все удавалось! И якобы выиграли с хорошим результатом, но должны были выигрывать с большим. Я думаю, счет был бы 4:1 и он продемонстрировал бы все, что происходило на поле.

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В статье: Андрей Воробей Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (4)
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Джмиль (Запорожье)
13.03.2020 в 08:47
Супер эксперт!!!"...ну я не знаю: или Шахтер сильный, или Вольфсбург слабый...". И я могу такие комментарии на диване давать
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+1
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
13.03.2020 в 09:12
...Бракує хіба дрібнички - 80 голів за Шахтар і 9 за збірну
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+2
0
York (Донецк)
13.03.2020 в 09:26
А кто ты такой, чтобы у тебя интервью брали?! ))
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+1
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
13.03.2020 в 09:37
мабуть якби перемогу прокоментував Ігор Михайлович Суркіс було б цікавіше
0
0

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