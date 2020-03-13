Андрей Воробей: Или Шахтер сильно сыграл, или Вольфсбург – очень слабо

Бывший футболист, в прошлом игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал победу "горняков" в первом матче 1/8 Лиги Европы на выезде из "Вольфсбургом" (2:1).

Результат действительно хороший, учитывая то, что команда победила на выезде в 1 мяч.

Важно, что команда играла. Не знаю, или "Шахтер" сильно сыграл, или команда "Вольфсбург" - очень слабо.

Единственное что - хотелось бы, чтобы наши футболисты выиграли крупнее. Все удавалось! И якобы выиграли с хорошим результатом, но должны были выигрывать с большим. Я думаю, счет был бы 4:1 и он продемонстрировал бы все, что происходило на поле.