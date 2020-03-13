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Капитан Шахтера: Ждем вторника

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(1 голосов)

Тогда будет решение о Лиге Европы

Капитан Шахтера: Ждем вторника
Новина українською

Вратарь и капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о матче с "Вольфсбургом" (2:1) и шансах "горняков" на проход дальше

- Как игралось при пустых трибунах?

- Футбол - игра для зрителей, потому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, однако с болельщиками всегда приятнее играть.

- Показалось, что команда много внимания уделяла обороне. Получилось сыграть надежно?

- Опять-таки, зрителей не было, и хорошо слышно подсказка. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованными.

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- Что стало ключевым фактором в матче, благодаря чему удалось одержать победу?

- Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть противнику зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, в конце концов и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, однако главное - победа. Работы мы создали и надеяться, что все же проведем второй матч.

- Каковы шансы теперь на выход в следующий раунд?

- Сейчас больше ждем вторника и заседание, на котором будут решать дальнейшую судьбу соревнований. Шансы пока уровне. Да, мы выиграли «один тайм», а теперь надо так же сплоченно и сосредоточено сыграть во втором матче.

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В статье: Андрей Пятов Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.03.2020 в 13:54
А сам у пропущенному голі налажав по повній...
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