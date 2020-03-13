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Хавбек Вольфсбурга: В первом тайме мы были немного застигнуты врасплох Шахтером

Лига Европы
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"Горняки" удивили немцев

Хавбек Вольфсбурга: В первом тайме мы были немного застигнуты врасплох Шахтером
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Полузащитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 Лиги Европы от "Шахтера" (1:2).

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Понятно, что такой итог матча является плохим.

Все увидели качество этого соперника. В первом тайме мы были немного удивлены и застигнуты врасплох.

Однако во втором, как мне кажется, дали хороший ответ - отыгрались. Однако, к сожалению, пропустили во второй раз, цитирует Герхардта Sportbuzzer.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк) Янник Герхардт
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