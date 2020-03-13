Белик: Шахтер играл с опаской и в обороне сыграл практически идеально

Экс-футболист "Шахтера" Алексей Белик остался доволен игрой "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (2:1).

"Хорошо, что "Шахтер" выиграл. Смотреть в будущее с оптимизмом можно, но когда не знаешь, когда следующая игра... Нет тех эмоций из-за пустого стадиона. Вроде и результат хороший, и игру показали неплохую, но матч тяжело воспринимается без зрителей.

Мораес забил типичный свой гол. Он всегда оказывается в нужном месте в такие моменты, хотя и ошибка центрального защитника сказалась. Еще Луческу нам говорил, что защитник не должен выбивать мяч внешней стороной стопы. Он должен играть большей частью тела. Но там была и большая группа игроков "Шахтера", которые заставили их игроков ошибиться.

Пенальти в ворота "Шахтера"? Видно, что после рикошета Матвиенко не хотел играть рукой, он просто не мог убрать руку. Мне кажется, что это не пенальти.

У "Шахтера" были еще моменты, но надо отдать должное "Вольфсбургу". Они вовремя садились в оборону. К тому же, сам "Шахтер" играл с опаской и в обороне сыграл практически идеально. Кроме гола Брукса, у хозяев особо не было моментов, хотя ударов они нанесли немало", - сказал Белик.