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Белик: Шахтер играл с опаской и в обороне сыграл практически идеально

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И пенальти на Матвиенко не было

Белик: Шахтер играл с опаской и в обороне сыграл практически идеально
Новина українською

Экс-футболист "Шахтера" Алексей Белик остался доволен игрой "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (2:1).

"Хорошо, что "Шахтер" выиграл. Смотреть в будущее с оптимизмом можно, но когда не знаешь, когда следующая игра... Нет тех эмоций из-за пустого стадиона. Вроде и результат хороший, и игру показали неплохую, но матч тяжело воспринимается без зрителей.

Мораес забил типичный свой гол. Он всегда оказывается в нужном месте в такие моменты, хотя и ошибка центрального защитника сказалась. Еще Луческу нам говорил, что защитник не должен выбивать мяч внешней стороной стопы. Он должен играть большей частью тела. Но там была и большая группа игроков "Шахтера", которые заставили их игроков ошибиться.

Пенальти в ворота "Шахтера"? Видно, что после рикошета Матвиенко не хотел играть рукой, он просто не мог убрать руку. Мне кажется, что это не пенальти.

У "Шахтера" были еще моменты, но надо отдать должное "Вольфсбургу". Они вовремя садились в оборону. К тому же, сам "Шахтер" играл с опаской и в обороне сыграл практически идеально. Кроме гола Брукса, у хозяев особо не было моментов, хотя ударов они нанесли немало", - сказал Белик.

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
ТК Футбол

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