Ровно 4 года назад Ливерпуль совершил невероятный камбэк, трижды за полчаса забив Боруссии

14-е апреля - день крутых матчей, в которых принимал участие "Ливерпуль". Если 11 лет назад они не прошли "Челси" в ЛЧ, то в 2016-м выдали настоящее домашнее шоу в игре с "Боруссией".

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы Клопп не обыграл свою бывшею команду (1:1). Домашняя встреча началась просто ужасно, когда к 9-й минуте они пропустили дважды. Казалось, что "красных" уже ничего не спасет, но "Ливерпуль" всегда способен явить чудо.

К 60-й минуте они "горели" 1:3, но до конца игры сумели забить сразу три, совершив один из величайших камбэков в своей истории. Победный гол на счету Ловрена, которого только ленивый не критикует в 2020-м. Но тогда он стал настоящим героем, вколотив мяч в сетку на 90-й минуте.

"Ливерпуль" - "Боруссия" 4:3

Голы: Ориги (48), Коутиньо (66), Сако (78), Ловрен (90) - Мхитарян (5) , Обамеянг (9), Ройс (57)

7 goals

Late drama



Liverpool & Dortmund played out a thriller at Anfield, #OTD in 2016 #UEL pic.twitter.com/X6eBWsYDSK