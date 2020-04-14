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Ровно 4 года назад Ливерпуль совершил невероятный камбэк, трижды за полчаса забив Боруссии

Лига Европы
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Настоящая магия "Энфилда"

Ровно 4 года назад Ливерпуль совершил невероятный камбэк, трижды за полчаса забив Боруссии
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14-е апреля - день крутых матчей, в которых принимал участие "Ливерпуль". Если 11 лет назад они не прошли "Челси" в ЛЧ, то в 2016-м выдали настоящее домашнее шоу в игре с "Боруссией".

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В первом матче 1/4 финала Лиги Европы Клопп не обыграл свою бывшею команду (1:1). Домашняя встреча началась просто ужасно, когда к 9-й минуте они пропустили дважды. Казалось, что "красных" уже ничего не спасет, но "Ливерпуль" всегда способен явить чудо.

К 60-й минуте они "горели" 1:3, но до конца игры сумели забить сразу три, совершив один из величайших камбэков в своей истории. Победный гол на счету Ловрена, которого только ленивый не критикует в 2020-м. Но тогда он стал настоящим героем, вколотив мяч в сетку на 90-й минуте.

"Ливерпуль" - "Боруссия" 4:3
Голы: Ориги (48), Коутиньо (66), Сако (78), Ловрен (90) - Мхитарян (5) , Обамеянг (9), Ройс (57)

Отметим, что в том розыгрыше, "Ливерпуль" дошел до финала, где был разбит "Севильей" (3:1).

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Деян Ловрен Ливерпуль
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