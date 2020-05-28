"До царя мне далеко": Селезнев вспомнил, как Днепр дошел до финала Лиги Европы

Экс-форвард "Днепра" Евгений Селезнев рассказал, на чем держалась команда, которая пять лет назад сыграла в финале Лиги Европы.

- Как долго футболисты отходят от таких нереальных эмоций?

- У меня был финал в "Шахтере", хотя я не играл, именно там я услышал слова Луческу, которые процитировал ребятам в раздевалке перед финалом: "Никогда не вспомнят проигравшего, помнят только победителя".

Да, мы прошли долгий путь и пришлось нелегко после матча. Это были хорошие эмоции. Мне кажется, что для футболиста самое обидное - это проигрыш в финале. Ты не первый, а второй. Есть только одна медаль - золотая.

У меня очень большая ностальгия по той команде. Не только по футболистам, а по человеческим качествам. Я такого никогда не встречал в своей карьере и навряд ли уже встречу.

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- После матча с "Наполи" Виктор Вацко назвал тебя "царем". Что ты ощущал в том поединке?

- До царя мне далеко. Это пошутить любят. После игры я ощущал теплые эмоции, и не понимал, что произошло. Я настолько был обессилен, что только на следующий день понял, куда мы вышли. Пришел в раздевалку и минут 30 сидел опустив голову: ни мыслей не было, ни сил - ничего.

Заслуга Маркевича? Первоначальная. Он построил игру, развязал нам руки. При Рамосе мы играли четко: шаг вправо, шаг влево - расстрел. При Мироне Богдановиче было по-другому. Он мог только сказать: "Та шо ти робиш?". Конечно, его заслуга очень большая.

- Ты знал, что "Днепр" выйдя в полуфинал Лиги Европы написал тем самым новую страницу истории днепропетровского футбола?

- Никто не ожидал, что мы так далеко зайдем. Думали: "Наполи" - все, приехали... Сушите вёсла... Ехали на стадион - весь город стоит, куча полиции, с гостиницы нас не выпускают, все на нас орут... Вышли на этот стадион. Начало игры. "Наполи" как начало нас полоскать - берега не видели. Хорошо, что выстояли. Бойко такие вещи творил, что после этого "Кинг-Конгом" начали называть. Он и во второй игре нас спасал. Считаю, что нам очень сильно повезло.