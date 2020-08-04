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Полузащитник Шахтера назвал главную задачу в матче против Вольфсбурга

Лига Европы
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Команда Каштру будет навязывать свою игру

Полузащитник Шахтера назвал главную задачу в матче против Вольфсбурга
UA-Футбол
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Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями перед завтрашним матче против "Вольфсбурга".

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"Мы должны быть внимательны и сконцентрированы. Необходимо крайне внимательно отрабатывать все эпизоды игры, особенно в обороне, при стандартах и при переходе команды из атаки в оборону. "Вольфсбург" очень хорошо этим пользуется, в этом кроется их сильная сторона.

Главная задача - нейтрализовать их сильную сторону и навязать свою игру, поэтому будем в этом плане работать", - цитирует Тараса телеканалы "Футбол 1/2/3".

Отметим, что на канале UA-Футбол на Youtube пройдут стримы до и после матча, в которых будут обсуждаться ключевые события.

Стрим перед матчем "Шахтёр" - "Вольфсбург"

Стрим после матча "Шахтёр" - "Вольфсбург"

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Вольфсбург
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Источник:
"Футбол 1/2/3"
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