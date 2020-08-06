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Севидов: Вольфсбург - немецкая команда без немецких футболистов
А игра Марлоса и Тайсона не впечатлила
Известный украинский тренер Александр Севидов поделился с
Шансов у "Вольфсбурга", по словам Севидова, не было никаких, а "Шахтер" доминировал в матче за исключением нескольких первых минут.
Несколько разочаровали лидеры команды "горняков": Тайсон не был на себя похож, Марлос свой момент имел (удар в штангу), но эти два парня, которые делают погоду в атаке, провели не лучший матч.
Дал оценку Севидов и "Вольфсбургу".
Что касается немецкого характера "Вольфсбурга" ...Я посмотрел на стартовый состав. Двое немцев! Немецкая команда без немецких футболистов! Обратите внимание: когда "Шахтер" забивал третий мяч, спасать пустые ворота бежал только один игрок - немец Арнольд, опорный полузащитник, а два защитника "выключились" с момента. Есть пища для размышлений у тренера немецкой команды.
Заметил эксперт и то, что на игру "Вольфсбурга" повлияли значительные кадровые потери.
"Вольфсбург" очень "тяжелый", когда камера выхватывала лица их игроков вблизи, на них жалко было смотреть! Обескровленный "Вольфсбург", у них 5 игроков не могли выйти в основе. "Шахтер" в этом матче был сильнее, как и вообще в противостоянии.