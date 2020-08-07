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Изучаем соперника. ВИДЕО как Базель прошел Айнтрахт

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Базель - Айнтрахт, 6 августа 2020, Лига Европы

Изучаем соперника. ВИДЕО как Базель прошел Айнтрахт
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Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Европы Базель - Айнтрахт, в котором швейцарская команда закрепила свое превосходство над немецкой. В первой игре, которая состоялась еще в марте, швейцарцы разгромили соперника 3:0. На своем поле им хватило одного забитого - автором победного мяча стал Фабиан Фрай. Напомним, что именно с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы сыграет донецкий Шахтер. Игра запланирована на 11 июня.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
6 августа. Базель. Сент-Якоб Парк
Базель - Айнтрахт 1:0
Первый матч 3:0
Гол: Фрай 88

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В статье: Базель Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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