Изучаем соперника. ВИДЕО как Базель прошел Айнтрахт

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Лиги Европы Базель - Айнтрахт, в котором швейцарская команда закрепила свое превосходство над немецкой. В первой игре, которая состоялась еще в марте, швейцарцы разгромили соперника 3:0. На своем поле им хватило одного забитого - автором победного мяча стал Фабиан Фрай. Напомним, что именно с Базелем в четвертьфинале Лиги Европы сыграет донецкий Шахтер. Игра запланирована на 11 июня.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

6 августа. Базель. Сент-Якоб Парк

Базель - Айнтрахт 1:0

Первый матч 3:0

Гол: Фрай 88