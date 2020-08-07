Маркевич: Шахтер был сильнее Вольфсбурга, но Базель - кусючая команда

Экс-наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу "Шахтера" над "Вольфсбургом".

"Шахтер" просто сильнее и все. Что здесь много говорить. Учитывая, что такой большой простой был, достаточно неплохая игра у "Шахтера" получилась.

Помимо этого, Мирон Богданович оценил шансы "горянков" в игре против "Базеля".

Четвертьфинальная дуэль с "Базелем" будет из одной игры, поэтому нужно быть аккуратными. "Базель" - команда такая, довольно-таки кусючая", - цитирует Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Отметим, что "Шахтер" сыграет со швейцарцами во вторник, 11-го августа.