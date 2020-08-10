Каштру: Сейчас в нашей голове только Базель, шансы - 50 на 50

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в ходе пресс-конференции перед четвертьфиналом Лиги Европы с "Базелем" поделился мнением о сопернике и рассказал об игровых принципах своей команды.

"Очень хорошая команда. Если мы посмотрим на этот сезон в Лиге Европы, они провели 10 игр, в которых были лишь 1 поражение и 1 ничья. У "Базеля" 8 побед, 20 забитых голов и 4 пропущенных. Команда очень сильная, с очень сильной линией полузащиты. Можем сейчас говорить о Джаке, Фрае и Кампо – это три футболиста, которые делают всю игру в центре поля, очень качественную, с очень сильной атакой. При этом у "Базеля" агрессивная оборона. Они могут очень хорошо контролировать соперника, когда он с мячом, закрывать все зоны. У них очень качественная командная динамика. Когда мы смотрим на соперника, то видим на поле не индивидуумов, а действительно сильный коллектив. После выигрыша, отбора мяча они проводят очень быстрые контратаки, вертикальные через фланги. Затем – отдать пас в середину на своих вингеров, что делает их еще в несколько раз сильнее. В зону постоянно вбегает их нападающий. В этом сила "Базеля".

Также очень важную задачу выполняет Фрай: обеспечивает линию передачи в центре поля для варьирования флангов при проведении атак. Они могут начинать атаку справа, поменять через Фрая и завершить уже на левом фланге с опасной подачей в штрафную. При обороне – полностью закрываются, очень компактны, не пускают в свои зоны. Хороший клуб, будет сложный матч.

Проблемы в обороне? Наша команда состоит прежде всего из 11 футболистов, а не одного определенного сектора. Мы всегда смотрим на себя как на команду и играем против команд, а не индивидуумов. Все ребята, которые ежедневно и очень профессионально трудятся на нашей базе, абсолютно готовы выступать на позициях. В принципе, так будет всегда, вне зависимости от того, какого футболиста будет не хватать на тот или иной момент. Мы сможем найти ему достойную замену. Так произойдет и завтра.

В течение сезона команда показала, что мы никогда так не рассматриваем наш состав. Не говорим, находимся в начале или середине. Это совершенно неважно. А важно оставаться собой, не теряя своей ДНК, сохраняя динамику как атаки, так и обороны. На протяжении всего времени мы не менялись – это и продолжим делать. Понятно, что после связанной с пандемией паузы у нас была некоторая реадаптация, но самое важное, чтобы была стабильность. Как мы знаем, это залог успеха. Никогда не будем менять себя. Постараемся оставаться той же командой, которой являемся. Для нас важна хорошая, качественная игра, и мы постараемся показать ее и завтра. Знаем, что у нас очень компетентный соперник – в четвертьфинале Лиги Европы иначе быть не может. "Базель" – сильнейшая команда, в матче с которой завтра придется потрудиться. Надеемся, что снова же привнесем на поле все то, что отрабатывали и показывали в течение сезона.

Мы знаем, что в течение игры будут совершенно разные моменты, и сложные. Мы, конечно же, к этому готовы. Лучший способ избежать каких-либо проблем в защите – при нашей атаке всегда удерживать баланс в обороне. Я говорю сейчас не только об индивидуальной опеке, которую предоставляет нам соперник, "Базель", но и о зонах, что они могут занимать. Также очень важно обеспечивать выигрыш всех вторых мячей. Команда должна всегда быть очень сплоченной, не оставлять никаких свободных зон для соперника. И не только в завтрашнем матче: "Шахтер" старается так действовать абсолютно всегда. В турнире такого уровня минимальная ошибка может стать для любой команды фатальной. Поэтому очень важно оставаться аккуратными, удерживать правильный баланс в обороне, чтобы ребята в атаке чувствовали себя спокойно и уверенно, не оставлять зон сопернику и быть очень компактной командой.

Шансы 50 на 50. Совершенно не смотрю вперед. Из-за огромного уважения к этому соревнованию, к сопернику, к своей команде и самому себе. Сейчас вообще не думаю ни о чем другом. В наших головах только "Базель". Мне без разницы, с кем играть дальше, если вдруг мы пройдем. Настроены только на завтрашний матч.

Тренируем ли мы пенальти? Мы тренируем все, что связано с предстоящей игрой, всегда", - заявил португальский наставник.

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Начало завтрашнего матча в 22:00.