Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол в ворота Базеля стал первым для Тайсона в евросезоне. ВИДЕО
"Горняки" увеличивают преимущество
Хавбек "Шахтёра" Тайсон забил второй гол в ворота "Базеля" в четвертьфинале Лиги Европы. Для бразильца этот результативный удар стал премьерным в нынешнем евросезоне. Всего экс-капитан "горняков" провёл за "Шахтёр" девять матчей по ходу текущих розыгрышей ЛЧ и ЛЕ.
Читайте такжеШахтёр - Базель. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...