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Гол в ворота Базеля стал первым для Тайсона в евросезоне. ВИДЕО

Лига Европы
(3 голосов)

"Горняки" увеличивают преимущество

Гол в ворота Базеля стал первым для Тайсона в евросезоне. ВИДЕО
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Хавбек "Шахтёра" Тайсон забил второй гол в ворота "Базеля" в четвертьфинале Лиги Европы. Для бразильца этот результативный удар стал премьерным в нынешнем евросезоне. Всего экс-капитан "горняков" провёл за "Шахтёр" девять матчей по ходу текущих розыгрышей ЛЧ и ЛЕ.

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В статье: Тайсон Базель Шахтер (Донецк)
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