Это Шахтер такой мощный или Базель такой слабый? Обзор поединка ¼ Лиги Европы. Подкаст №34

На повестке дня обзор матча ¼ Лиги Европы между донецким "Шахтером" и швейцарским "Базелем". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Блестящая игра бразильцев "Шахтера", чемпионское везение горняков, интересная особенность в рывках Тайсона, проблемы команды Каштру с защитой, правомерность гола Додо, благодарность клубу за очки в украинскую копилку, а также про многое другое можно послушать в этом выпуске подкаста "Аудиомнение".