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Это Шахтер такой мощный или Базель такой слабый? Обзор поединка ¼ Лиги Европы. Подкаст №34
В любом случае, Антонио Конте уже ждет
На повестке дня обзор матча ¼ Лиги Европы между донецким "Шахтером" и швейцарским "Базелем". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Блестящая игра бразильцев "Шахтера", чемпионское везение горняков, интересная особенность в рывках Тайсона, проблемы команды Каштру с защитой, правомерность гола Додо, благодарность клубу за очки в украинскую копилку, а также про многое другое можно послушать в этом выпуске подкаста "Аудиомнение".
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.