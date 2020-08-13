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Это Шахтер такой мощный или Базель такой слабый? Обзор поединка ¼ Лиги Европы. Подкаст №34

Лига Европы
(1 голосов)

В любом случае, Антонио Конте уже ждет

Это Шахтер такой мощный или Базель такой слабый? Обзор поединка ¼ Лиги Европы. Подкаст №34
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня обзор матча ¼ Лиги Европы между донецким "Шахтером" и швейцарским "Базелем". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Блестящая игра бразильцев "Шахтера", чемпионское везение горняков, интересная особенность в рывках Тайсона, проблемы команды Каштру с защитой, правомерность гола Додо, благодарность клубу за очки в украинскую копилку, а также про многое другое можно послушать в этом выпуске подкаста "Аудиомнение".

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тайсон Алан Патрик Лига Европы Базель Шахтер (Донецк) Додо Жуниор Мораес Таулант Джака Марлос Морено Валерий Бондарь Маркос Антонио Луиш Каштру Аудиомнение
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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:34
это "Интер покажет кто сильный а кто слабый") хотя кроты уже и так отлично себя показали
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Пришта Литин (Киев)
13.08.2020 в 00:30
Базель слабее, чем ожидали. С Интером будет серьезная рубка.
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