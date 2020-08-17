Рац: Лукаку - это шкаф.Чем меньше контактов с ним, тем лучше

Экс-игрок "Шахтера" Разван Рац высказался о шансах "горняков" в полуфинальном матче Лиги Европы с "Интером".

"Думаю, что сегодня будет битва по всем аспектам: тактика, индивидуальные единоборства, сила в обороне и атаке. Игра будет интересна с точки зрения тактики. Конте поднял "Интер" после своего прихода, у них есть топ-игроки - Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

Лукаку - это шкаф, Кривцову сегодня нелегко придется. Такие размеры, такая мощность... Когда-то мы играли против "Барселоны", там играл Ибрагимович. Я тоже думал тогда, как такого игрока остановить. Чем меньше контактов с ним, тем лучше. Нужно всегда быть рядом с ним, не давать ему пространство и возможность поставить корпус.

Полтора месяца назад они хорошо играли и до перерыва хорошо работали тактически в обороне. Потом они это потеряли, может, из-за большой паузы. Сейчас они не так слаженно там работают, у "Шахтера" будут возможности. У них есть игроки, которые могут обыгрывать нескольких подряд и забивать.

Философия "Шахтера" уже давно сложилась, Каштру ее продолжает. Действия команды - это главный соперник для "Интера". Мне очень нравится их командная игра. Они не должны отказываться от своего футбола. Нужно играть так, как привыкли. Да, есть соперники, которые могут этому помешать. Но от идеи нельзя отказываться", - сказал Рац.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 22:00, а UA-футбол будет вести текстовый онлайн поединка.

Стрим перед матчем

Стрим после матча