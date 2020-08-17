  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Рац: Лукаку - это шкаф.Чем меньше контактов с ним, тем лучше
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рац: Лукаку - это шкаф.Чем меньше контактов с ним, тем лучше

Лига Европы
(1 голосов)

Обороне Шахтера сегодня придется нелегко

Рац: Лукаку - это шкаф.Чем меньше контактов с ним, тем лучше
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Разван Рац высказался о шансах "горняков" в полуфинальном матче Лиги Европы с "Интером".

"Думаю, что сегодня будет битва по всем аспектам: тактика, индивидуальные единоборства, сила в обороне и атаке. Игра будет интересна с точки зрения тактики. Конте поднял "Интер" после своего прихода, у них есть топ-игроки - Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.

Лукаку - это шкаф, Кривцову сегодня нелегко придется. Такие размеры, такая мощность... Когда-то мы играли против "Барселоны", там играл Ибрагимович. Я тоже думал тогда, как такого игрока остановить. Чем меньше контактов с ним, тем лучше. Нужно всегда быть рядом с ним, не давать ему пространство и возможность поставить корпус.

Полтора месяца назад они хорошо играли и до перерыва хорошо работали тактически в обороне. Потом они это потеряли, может, из-за большой паузы. Сейчас они не так слаженно там работают, у "Шахтера" будут возможности. У них есть игроки, которые могут обыгрывать нескольких подряд и забивать.

Философия "Шахтера" уже давно сложилась, Каштру ее продолжает. Действия команды - это главный соперник для "Интера". Мне очень нравится их командная игра. Они не должны отказываться от своего футбола. Нужно играть так, как привыкли. Да, есть соперники, которые могут этому помешать. Но от идеи нельзя отказываться", - сказал Рац.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 22:00, а UA-футбол будет вести текстовый онлайн поединка.

Стрим перед матчем

Стрим после матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Разван Рац Ромелу Лукаку Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
yunguvnor (м. Чернігів)
17.08.2020 в 21:23
Чим більший шкаф, тим сильніше він падає. У випадку з Лукаку його мишечна маса контрастує з його безхарактерністю в клатчових, як кажуть в баскетболі, епізодах. В Британії у Макаку була репутація нитіка-пішохода, якого дрочили навіть малі, але наглі захисники, тому кроти цілком на це можуть натиснути й виграти матч, якщо два дна у центрі захисту не привезуть м'яча так три.
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
17.08.2020 в 20:56
Скорее комод...
Ответить
+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
17.08.2020 в 21:24
Нє, в цьому випадку це обізяна з дерева. Причому не стільки злізла, скільки зроблена.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...