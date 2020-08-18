Сказка с несчастливым концом, странная сказка. Акценты зрителя на игре Шахтера с Интером

Они просто сильнее нас, и это не новость и не открытие. Когда-нибудь команду Каштру должны были остановить, и когда, если не сейчас? Любой проход вице-чемпиона Италии станет прыжком выше головы. И для команды "Шахтер", и для чемпиона Украины. Так заканчивалась наша с вами беседа после "Базеля". Но чтобы так: острый предмет и за десертом…

Что ж, теперь мы знаем, это "Базель" был слаб, а не "Шахтер" настолько силен. И я не вижу причин посыпать голову пеплом. Счет из серии "какая боль" априори говорит за себя, тут трудно что-то комментировать. Пожалуй, нас попросту поставили на место. Сказка о сенсационно ворвавшейся в полуфинал команде из слабого чемпионата завершилась ожидаемым фиаско.

И все же странная это была сказка. Ее герой бодро и уверенно шествовал по трупам поверженных противников, набирая ход с каждым новым поединком. Чтобы выглядеть в финале сказки (и полуфинале турнира) пресловутой овцой против молодца? Вот этот разительный контраст и режет глаз и обостряет чувства. Слишком уж просто съел "Интер" украинского Колобка.

Наверное, соглашусь с тем, что явное превосходство над "Вольфсбургом" и "Базелем" могло сыграть злую шутку с "Шахтером". Не то, чтобы он переоценил себя или недооценил соперника. Но где-то утратил осязание суровой европейской реальности в момент, когда перед тобой фаворит турнира, который настроился на тебя со всей серьезностью. Отсюда позорный счет.

В том, что он позорен, увы, нет ни малейших сомнений. Никогда в истории турнира за Кубок УЕФА в полуфинале не пролетали с таким оглушительным свистом. Кто выше взлетел, тому больнее падать. А я повторюсь, для уровня нынешней УПЛ достижение "Шахтера" имени Каштру поистине фантастично. Где-то, возможно, и повезло, но это лучшее, что у нас было за последние пять лет.

И вот такой конец – плив, плив, а на березі вс.ався, как говорят в народе. Грубо, но очень точно. В комментариях кто-то написал: "облукакались". Тоже ничего. Но стоит ли нам сейчас соревноваться в уничижении футболистов и изобретательности в издевках над ними? Это как, больно ударившись о дверной косяк, начинаешь материться без разбору. Но боль таки-утихнет…

Перечеркивает ли этот португальский стыд весь предыдущий успешный сезон "Шахтера"? Только для тех, кто все это время ждал, когда он оступится – а тут такой шикарный подарок! Но я общаюсь не с ними – с теми, кто, как и я сам, болеет за каждого представителя Украины в Европе. Что я могу им еще сказать сегодня? Если постараться без лишних эмоций.

Что футбол стал футболом в этот вечер лишь перед самым перерывом. До этого "Интер" слишком строго блюл безопасность для своих ворот: был только гол, в известной мере, инициированный Пятовым. А то, что в игре до первой ошибки итальянский клуб даст фору нашему – аксиома. Дальше было безумно весело, но не нам. Вклад "Шахтера" в зрелищность матча – порядка 20%.

Что хребет андердога был сломан в середине второго тайма. На 62-й минуте Мораесу не удалось использовать единственный шанс "Шахтера" за игру и сравнять счет. Две минуты спустя "Интер" реализует розыгрыш углового, и этот гол Д`Амброзио прозвучал сигналом отбоя. Забить дважды "Шахтеру" было уже не под силу. Зато получилось пропустить еще трижды за десять минут.

Что если тупо посчитать количество моментов, традиционно для Юрича деля их натрое, то счет вполне мог бы и не быть крупным. Но это если тупо. Ведь "Интер" забил фактически пять из шести в эпизодах, равноценных уникальной возможности Мораеса. Все решил проваленный эндшпиль. Уж поплыли, так поплыли, а на берегу расслабились по полной…

Что к польскому рефу и компании вопросов быть не должно. Они стали лишь свидетелями особо циничного надругательства над мечтой "Шахтера" о финале. А чтобы разглядеть пенальти на 47-й минуте, рассуждая о естественности положения руки в моменте, когда защитник выбивает мяч из своей штрафной, нужно было быть фанатом на всю голову, но никак не комментатором матча.

Что, при желании, можно высчитывать, сколько голов из пропущенных мы им сами "подарили". Но, в любом случае, их было столько, что приходится говорить о системе. А стало быть, они стали итогом закономерного преимущества "Интера". Не говоря уже о том, что на голом везении не был забит ни один из этих мячей: всюду присутствовал и элемент футбольного мастерства.

Что Мартинес и Лукаку, которыми нас пугали, оказались, таки-да, теми самыми Мартинесом и Лукаку. Не оставив камня на камне от обороны "Шахтера". Лично я выделил бы, в первую очередь, Мартинеса – автора первого и третьего голов плюс ассист. Лукаку – тот уже больше добивал нас в концовке. Когда "облукакались"…

Но жизнь продолжается. Встали, переоделись в чистое, оправились (уже не в том смысле) и вперед – замывать следы позора в стоячей воде сельского пруда. Хотя лучше бы, конечно, в бурных водах широкой европейской реки.

Все-таки сколько счастья выпало на долю наших болезных хейтеров за какие-то несколько дней! Ведь, как правило, ненавистники "Шахтера" и "Барселоны" представляют собой одно целое. Это ж с ума сойти можно (кому есть с чего сходить) – 2:13 в двух матчах!!!

Падежом соседских коров удовлетворены. Ну, так там хоть было кому дохнуть (естественно, речь о данном сезоне). Так и живем…