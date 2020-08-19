Лопетеги: Мы рады, что Севилья вышла в финал и будет бороться за трофей

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги дал свой комментарий перед финалом Лиги Европы. Там их будет ждать "Интер".

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"В "Интере" собрана команда для борьбы в Лиге чемпионов, учитывая калибр выдающихся футболистов и крайне опытного тренера, работавшего с топ-клубами. Ожидаю матча наивысшей пробы, который потребует от нас проявить лучшие качества. Конечно же, мы постараемся грамотно к нему подготовиться и справиться с выпавшим испытанием.

За "Интер" играют топовые футболисты во всех смыслах слова. Благодаря тренеру, стиль команды плотно заложен в игроках. Нам надо будет показать максимум возможностей. "Интер" провел хороший сезон, уступив в борьбе за скудетто всего одно очко. Эта команда также показала свою состоятельность в Лиге чемпионов и очень уверенно дошла сейчас до финала. Надо быть готовыми к встрече с ней.

Нет смысла оглядываться назад. Важно только то, что есть здесь и сейчас. Они - одна команда, мы - другая. Честно говоря, это только поможет нам сосредоточиться. Мы рады, что можем сыграть в финале и побороться за трофей с такой командой, как "Интер", да еще в таком превосходном турнире, как Лига Европы", - приводит слова испанца сайт УЕФА.

Отметим, что "Севилья" никогда не проигрывала в финале ЛЕ. В пяти прошлых случаях они забирали трофей.