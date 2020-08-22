И Судьба, и тяжелая правильная работа. Итоги финала Лиги Европы

Вчера "Севилья" переиграла "Интер" в финале Лиги Европы. Теперь у неё шесть таких Кубков при всего трёх у ближайших преследователей, среди которых и сам "Интер". Уже этот фактор заставляет думать о результате фаталистически. Как и тот факт, что этот финал стал 15-ым финалом Кубка Чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА подряд, в котором испанская команда побеждает неиспанского соперника. Впрочем, заметны и локальные причины такого результата. Большей частью о них и поговорим.

Передавили

В Севилье желали увидеть историю, сохранение титула королевы Лиги Европы. Желали увидеть компенсацию за испанские неудачи в Лиге Чемпионов. Желали достойно проводить Эвера Банегу на Ближний Восток, вручить Хесусу Навасу его первый трофей как капитана. Но всё же не давили, а подталкивали. Руководители города и региона называли клуб гордостью Андалусии и всей страны. Diario De Sevilla - лучшей новой силой Европы в 21-ом веке. А в клубе устроили соревнования по пенальти между тренерским штабом и директорами, команду же отправили на короткий вояж на кораблике по Рейну. То есть релаксировали.

В "Интере" же нагнетали, тащили, душили. СМИ требовали победить за Италию, называли клуб Италией. Постоянно вспоминали о девяти годах клуба без финалов, о провалах Антонио Конте в Еврокубках. Будущую победу в Кёльне уже объявили возрождением и Гранде Интер, и всего итальянского футбола. Объявляли матч эпохальным, рисовали Конте с короной и Ромелу Лукаку в образе Терминатора (заголовок Gazzetta Dello Sport - Interminator).

Всё бестрофейное Еврокубковое десятилетие, худшее в истории итальянского футбола, повесили на спину одной команды. И такое даже широченная спина Лукаку не выдержала.

Сила слабого звена

Прочность цепи определяется прочностью её наиболее слабого звена. В "Севилье" таким явно был центр атаки. В лиге более шести мячей за сезон забил лишь вингер, второй бомбардир в ЛЕ Мунас Даббур забил лишь трижды, в лиге и вовсе провалился и ушёл в январе. Сезон Люка Де Йонга также вышел слабым, Юссуф Эн-Несири, казалось, так и не перерос уровень "Леганеса". Однако в решающий момент Эн-Несири с подачи Де Йонга забил гол в Клуже в феврале, забил и "Роме". А Де Йонг забил победный гол "Манчестер Юнайтед" и два вчера. Да и в лиге он знал кому забивать - "Атлетико", "Реалу", "Бетису" в дерби.

С другой стороны выступал тандем Ромелу Лукаку-Лаутаро Мартинес. Лучший в Европе по забитым во всех турнирах, если не считать Роберта Левандовски, стоящего троих. Тандем сравнялся с поляком (55) уже в дебюте, когда Ромелу заработал и реализовал пенальти. Тем самым бельгиец повторил достижение Роналдо в первом сезоне за "Интер" - 34 мяча. Однако именно он в итоге стал антигероем матча, не реализовав выход один-на-один и неудачнейшим образом подставив ногу под неточный удар Диего Карлоса. А Лаутаро даже не нанёс ни одного удара по воротам и просто растворился. "Интер" будто играл вдесятером.

Два гола в ворота "Шахтёра" и один - в ворота "Наполи" - выглядят совершенно случайными в отвратительной десятиматчевой концовке сезона аргентинца. А бельгиец вновь не опроверг обвинения в исчезновении в больших матчах. В нынешнем сезоне он не забивал другим командам Топ-4 Серии А, не забивал в полуфинале Кубка Италии. В Лиге Чемпионов в матчах против "Барселоны" и "Боруссии" Дортмунд забил лишь однажды - второму составу "Барсы". "Шахтёру" забил, лишь когда всё уже было кончено. А вчера, несмотря на клоунаду Диего Карлоса, забил лишь однажды. Терминатор слабых.

Подрезанные крылья

Проиграл "Интер" и битву на флангах. Именно латерали Д'Амброзио и Янг играют важнейшую роль в раннем прессинге "нерадзурри", принесшем ему столько голов. На этот раз ранний гол был забит в контратаке. А прессинга никакого не было. Более того - Эшли и Данило были заметны больше в центре (откуда интересно пробивали), чем на флангах. Лишь трижды подали в штрафную с флангов с игры. Чем на это ответили Хесус Навас и Серхио Регилон? Они набрали на двоих шесть "кроссов" и 129 касаний мяча (против 79-ти). Хесус заработал ассист навесом уже на 12-ой минуте, лишив "Интер" традиционного мощного начала.

Янг и Д'Амброзио по касаниям мяча опередили лишь двух форвардов и вратаря "Интера". Навас же и Регилон в этом компоненте в своей команде уступили лишь Эверу Банеге. Кроме того, последним помогали вингеры. Окампос и Сусо обычно очень любят смещаться в центр. Но на этот раз больше боролись на флангах. Они принесли себя в жертву, не стали героями матча. Первый и вовсе играл через сильную боль и не закончил матч. Зато выполнили тактические задания тренера. На контрасте с Хавертцом и Диаби, с Марлосом и Тайсоном, которые сгрудились в центре, где были довольно легко остановлены итальянцами.

Тактическая победа

Предыдущий пункт также называется "тактическая победа". Юлен Лопетеги понимал, что его схема 4-3-3 обеспечивает преимущество на флангах и использовал это по максимуму. Все три гола пришли с пасов оттуда. Там были заработаны немало фолов. В центре поля ему удалось сковать вездесущего Николо Бареллу, после разрыва "Шахтёра" уже сравниваемого в итальянских СМИ с Лотаром Маттеусом. Более того, во втором тайме он даже отдал мяч сопернику. При этом обеспечил лидерство центральных защитников "Интера" по касаниям мяча. То есть - обеспечил бесполезные перепасовки соперника. Часто - на его половине.

Победа Лопетеги - это, разумеется, и поражение Конте. Обоих часто обвиняли в отсутствии Плана Б, в шаблонности. Первого - в бесконечных бесцельных коротких передачах, второго - в беспомощности с мячом. Что ж, испанец после провала в "Реале" и раннего скандального исхода из сборной Испании кое-чему научился. Стал более прагматичным и вариативным. Итальянец не научился ничему, и даже не желает ничего менять. А вчера ещё и тянул с заменами до 77-ой минуты. Потому и остался без побед в Еврокубках и лишь с одним Кубком в карьере - Англии. Вызывая издевательские комментарии "домашний тренер".

Команда Конте умеет мощно начинать, в нынешнем Еврокубковом сезоне шесть раз начинала счётом 2:0. Но и тогда не всегда побеждала. А когда 2:0 не получается - сильных соперников она не побеждает. Сильного дебюта слишком мало для побед в кубковых турнирах. А вчера её ещё и поймали в ловушку, отдав мяч. После 37-ми процентов владения против "Байера" и "Шахтёра" 52 против вроде бы любящей мяч "Севильи" стали полной неожиданностью для "Интера". И в итоге принесли победу умному сопернику.

Победа характера

В сущности, Лопетеги, в отличие от Конте, всегда был тренером не лиги, а Кубков. Выжимая лучшее из не лучших игроков. Он не взял ни одного трофея с "Порту", но выводил его в 1/4 финала Лиги Чемпионов с Касемиро и Алексом Сандро во главе группы посредственностей. Первый из двух молодёжных Евро он взял с будущими разочарованиями мирового футбола Денисом Суаресом, Деулофеу, Хесе, Алькасером, Манкильо. И из нынешнего состава "Севильи" вряд ли кто-то, кроме Регилона, сделает блестящую карьеру. Тем не менее, тренер выжал максимум. Не в Примере, где был даже обязан обходить "Атлетико". Но в ЛЕ.

Еще до финала Юлен отмечал характер и борьбу игроков до конца как главную причину успеха. Действительно, в Клуже вратарь отбился, а игрок атаки забил в концовке. То же произошло и против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед". Причем последние два матча и финал начались с привезённого Диего Карлосом пенальти. Но в итоге именно удар бразильцa через себя ножницами заставил Лукаку так неудачно подставить ногу. А "Интер"? Он пропустил в лиге девять решающих мячей после 74-ой минуты, потерял 22 очка из выигрышных ситуаций. В Еврокубках пропустил четыре таких и потерял девять таких очков...

Крупные турниры выигрывают характер и события в концовках. "Севилье" удалось навязать мощному "Интеру" жёсткую борьбу, не уступить ему по стыкам и фолам, не уступить в первой четверти матча. Таким образом, главные козыри соперника были побиты. А концовка вновь сложилась в её пользу.

Не новая, а старая династия

В случае победы "Интера" в финале итальянские СМИ и форумы заполонили бы слова "возрождение", "возвращение", "Ренессанс". Начали бы говорить о новой династии "нерадзурри", о прорыве в борьбе всей Италии с вечным соперником - Испанией. Рекорд лиг Топ-5 по забитым в 21-ом веке, установленный Серией А в сезоне 2019/20 (1154), прогресс "Интера" и атакующий, забивной футбол "Аталанты", "Лацио" и других заставляли надеяться на переворот. Как и провал испанцев в Лиге Чемпионов последних двух сезонов. Но победа "Севильи" оставила всё на своих местах. Вернула итальянцев к самобичеванию.

Как раз "Севилья" немного научилась традиционному кальчо. Благодаря чему и победила. Её тренер, как и тренер "Интера", тяжело работал психологически, расположив к себе игроков. Однако в то время как Конте накручивал подопечных, применяя принцип "все против нас", и создавал бури атаками на всех, включая собственное руководство, Лопетеги стал для своих игроков, как писали в испанской прессе, "отцом" и "учителем". И политика последнего ожидаемо оказалась более эффективной.