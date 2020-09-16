  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Селезнев: Мне сказали, что мы играем с Арисом. Я не знаю такой команды
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: Мне сказали, что мы играем с Арисом. Я не знаю такой команды

Лига Европы
(1 голосов)

Евгений в своем репертуаре

Селезнев: Мне сказали, что мы играем с Арисом. Я не знаю такой команды
Новина українською

Новичок "Колоса" Евгений Селезнев, который недавно восстановился после травмы, в эфире ТК Футбол в присущем ему стиле поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы с "Арисом"

"Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой "Арис" из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд.

Я не следил за "Арисом". С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру", - сказал Селезнев.

Напомним, что матч "Арис" - "Колос" состоится в четверг 17 сентября и начнется в 21:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арис (Греция) Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ігор Холост (Львов)
16.09.2020 в 22:55
Ха...
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2020 в 22:52
Тупорилий виродок...
Ответить
0
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
16.09.2020 в 22:20
Завтра узнаешь и боюсь запомнишь надолго. Хотя, если тунца не выпустят на поле, у Колоса появятся шансы на проход
Ответить
+1
-2
alex.belogubko (одесса)
16.09.2020 в 22:16
зато все узнают Колос
Ответить
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.09.2020 в 22:14
Говорить бы такое, играя за Колос)
Ответить
+1
-3
andyua (Kyiv)
16.09.2020 в 22:09
В подібних випадках кормящих піжонів наказують
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.09.2020 в 22:04
Зато Колос все там знают)))))) Не в обиду
Ответить
+1
-1
Comment06 (Украина)
16.09.2020 в 22:03
Так ведь Селезнев- самый крутой из действующих украинских футболистов. Женя даже наполовину знаком с Месси, Роналду и Неймаром: он их знает, они его-нет!
Ответить
+5
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.09.2020 в 21:59
Хлопнут этот Арис 1-3
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
16.09.2020 в 21:57
Хороший троллинг не повредит. Теперь еще хорошо сыграть и вообще красота ))
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...