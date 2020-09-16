Селезнев: Мне сказали, что мы играем с Арисом. Я не знаю такой команды

Новичок " Колоса " Евгений Селезнев, который недавно восстановился после травмы, в эфире ТК Футбол в присущем ему стиле поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы с "Арисом"

"Посмотрим, что мне доктор скажет. Мне сказали, что мы играем с командой "Арис" из Греции. Я не знаю такой команды. Надеюсь, что мы пройдем в следующий раунд.

Я не следил за "Арисом". С другой стороны, его и смотреть не нужно. Нам необходимо концентрироваться на своей игре. Ты не должен смотреть, как играет соперник. Это работа тренера. Он должен выставлять состав и давать установку на игру", - сказал Селезнев.

Напомним, что матч "Арис" - "Колос" состоится в четверг 17 сентября и начнется в 21:00.