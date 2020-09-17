Колос провел предматчевую тренировку на стадионе Клеантис Викелидис

Ковалевская команда в греческом городе Салоники провела тренировку на домашней арене "Ариса" - "Клеантис Викелидис".

Местные его называют "Харилай". Стадион построен в 1951 году, несколько раз реконструирован, а в 2004 году назван в честь футболиста команды 1940-х Клеантиса Викелидиса.

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Вмещает 22 800 зрителей.

Поединок квалификационного этапа Лиги Европы "Арис" - "Колос" пройдет без зрителей, а начнется сегодня в 21:00.