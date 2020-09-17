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Колос провел предматчевую тренировку на стадионе Клеантис Викелидис
Сегодня - игра с "Арисом"
Местные его называют "Харилай". Стадион построен в 1951 году, несколько раз реконструирован, а в 2004 году назван в честь футболиста команды 1940-х Клеантиса Викелидиса.
Вмещает 22 800 зрителей.
Поединок квалификационного этапа Лиги Европы "Арис" - "Колос" пройдет без зрителей, а начнется сегодня в 21:00.
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Источник:Колос
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