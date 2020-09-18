Рига вышла в 3-й раунд Лиги Европы и теперь сыграет с шотландским Селтиком

Футбольный клуб "Рига" обыграл "Тре Фиори" из Сан-Марино с минимальным счетом (1:0) в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Напомним, вчера этот поединок был прерван в первом тайме из-за проблем с освещением на стадионе. Сегодня же команды доиграли встречу.

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Сначала на стадионе "Сконто" частично погас свет, а затем на верхнем ярусе арены разбилось стекло, осколки которого упали рядом со скамейкой запасных. Причиной проблем со стадионом мог стать штормовой ветер.

Единственный гол забил Педриньо на 57-й минуте. Команда Олега Кононова в 3-м раунде дома сыграет с шотландским "Селтиком" 24 сентября.