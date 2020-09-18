Явление села в Европу, или Прогнали наши "марсиан"

У автора и в мыслях не было придать заголовку уничижительный оттенок. Дебют украинского села в Европе действительно стал своего рода явлением. И далеко не каждому нашему клубу удавалось так ярко начать свою историю в еврокубках. Выиграв на выезде у фаворита матча и за счет этого выйдя в следующий раунд. Да что там не каждому – никому.

Почему пятая команда Греции котировалась выше, чем шестая команда Украины? Спросите у букмекеров. Вчера все перевернулось с ног на голову, и 185-я позиция "Колоса" в рейтинге УЕФА расположена нынче выше "Ариса" на целую треть от этой цифры. Не берусь судить о силе чемпионата Греции, но и о нашем трубить еще рановато.

Греческий "бог войны" был посрамлен украинскими "хлеборобами". Не скажу, что Ареса (он же Марс) переехали комбайном, но аккуратно и деловито убрали его с поля боя, увязав в сноп. Иногда и серпа бывает достаточно, если попасть в нужное место.

Мое отношение к команде Костышина менялось на протяжении последнего года. От очевидного скепсиса после переходных игр с никакущим "Черноморцем", через удивление после попадания в топ-шестерку, до откровенного любопытства: как же он будет выглядеть в Европе? И вот же, не стушевался! А ведь, в известной мере, по нему будут судить и о нашей УПЛ.

На мой взгляд, в зрелищности поединок в Салониках не уступил матчу "Динамо" - АЗ – такой же средний уровень. Пожалуй, особо опасных моментов в нем было даже побольше.

"Колос" открыл счет почти сразу после перерыва. Через восемь минут "Арис" отыгрался, еще семь минут спустя гости восстановили статус-кво. В эту четверть часа и решалась судьба матча. Отбросив полумоменты, мы обнаружим у "Ариса" после этого лишь один шанс уйти от поражения: промах Манчини на исходе встречи. Но до этого мог закрывать тему Антюх.

Команда Костышина и в целом была немного ближе к победе, она не осторожно выглядывала из окопов, а раз за разом поднималась в штыки. Помимо голов, я бы принял всерьез у нее еще два эпизода: вратарские сэйвы после ударов Смирного на 33-й минуте и Антюха – на 83-й. У "Ариса" были удар в крестовину ворот от Матильи на 36-й и вышеупомянутый шанс Манчини в концовке.

Предпочитаю отнести к полумоментам несостоявшийся удар Зозули в середине первого тайма. Однако не мешаю вам оценить его выше. В любом случае, "Арису" здесь повезло, так же, как повезло "Колосу" с каркасом. Оба могли уйти на перерыв, имея преимущество в счете. Что же касается полумоментов, то и с их учетом преимущество гостей было минимальным.

То есть, по большому счету и положа руку на сердце, закономерным результатом виделась ничья. Тем приятнее и весомее результат.

Лично я выделил бы обоих авторов голов. И Антюх, и Новак остались в памяти самыми заметными фигурами матча, не считая вратаря хозяев поля. Причем, если первый запомнился в атаке, то второй – на самых разных участках поля.

В целом игра произвела неожиданно благоприятное впечатление, чего никак нельзя было угадать по ее первой трети-четверти. Отрадно, что тон задал именно "Колос". Не скажу, что команда Костышина удивила, не назову это неожиданностью. Но тот факт, что она абсолютно естественно перешла с местных рельс на европейские, впечатлил. Мало кому у нас это давалось.

Думается, немалую роль сыграли и пустые трибуны, при которых "Колос" вообще должен был чувствовать себя, как дома. Голоса немногочисленной группы поддержки звучали почти с тем же успехом, что и прошлой осенью в Киеве.

Победа над "марсианами" позволяет с достаточной долей оптимизма смотреть на предстоящую дуэль с "Риекой". Уж во всяком случае, не скажешь, что этот соперник из другой весовой категории. И здесь тоже можно провести параллели с "Динамо" и "Гентом". Чего, увы, не скажешь о "Десне", которую будет экзаменовать "Вольфсбург". Тут хоть бы не провалиться…

В любом случае, следующая неделя обещает быть интересной. Мне кажется, именно здесь, на рубеже между квалификацией и основными турнирами УЕФА, мы с вами и увидим, насколько действительно изменился наш чемпионат за последние годы. Нынешние локальные успехи "Динамо" и "Колоса" вполне сойдут за совпадение. Дождемся ли закономерности?