  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вольфсбург - Десна: где и когда смотреть матч Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольфсбург - Десна: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Вольфсбург – Десна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24 сентября ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Вольфсбург - Десна: где и когда смотреть матч Лиги Европы
UA-Футбол

Матч с “Вольфсбургом” станет дебютным для “Десны” в еврокубках. Третий квалификационный раунд Лиги Европы состоит из одного матча, поэтому у “северян” нет возможности отступать – чтобы остаться в Европе нужно только побеждать. “Вольфсбург” дважды проиграл “Шахтеру” в плей-офф ЛЕ прошлого сезона, но перед этим два раза обыграл “Александрию” в группе. Как закончится пятый матч “Вольфсбурга” против украинской команды?

Читайте такжеВольфсбург - Десна. Прогноз на матч Лиги Европы

Матч “Вольфсбург” – “Десна” состоится в четверг, 24 сентября. Игра начнется в 21:15 по киевскому времени. Трансляцию поединка проведет телеканал Футбол 1, в интернет игру можно будет посмотреть на платформе OLL.TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом событий вы можете следить в текстовой трансляции UA-Футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Трансляции Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Десна (Чернигов) телетрансляции Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shsp (Кировоград)
24.09.2020 в 06:59
думаю 1матч десна отиграет хорошо, рябоконь сможет построить стену, а во втором матче клас соперника проявится в полную силу и как всегда разгром и домой!
Ответить
0
-1
elektrikfan (Энергодар)
24.09.2020 в 08:12
Третий квалификационный раунд Лиги Европы состоит из одного матча
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...