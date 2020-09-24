Вольфсбург - Десна: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Матч с “Вольфсбургом” станет дебютным для “Десны” в еврокубках. Третий квалификационный раунд Лиги Европы состоит из одного матча, поэтому у “северян” нет возможности отступать – чтобы остаться в Европе нужно только побеждать. “Вольфсбург” дважды проиграл “Шахтеру” в плей-офф ЛЕ прошлого сезона, но перед этим два раза обыграл “Александрию” в группе. Как закончится пятый матч “Вольфсбурга” против украинской команды?

Матч “Вольфсбург” – “Десна” состоится в четверг, 24 сентября. Игра начнется в 21:15 по киевскому времени. Трансляцию поединка проведет телеканал Футбол 1, в интернет игру можно будет посмотреть на платформе OLL.TV.