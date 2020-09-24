“Луческу имитировал Мать Терезу, только чудо спасет Гент”. Обзор бельгийских СМИ после матча с Динамо

Травма Яремчука, удаление Безуса, рикошет от Пластуна… Всем трем украинцам в составе “Гента” крайне не повезло в матче против “Динамо”. Het Belang van Limburg в своем репортаже вводит две главы: “Неудачливые украинцы 1” и “Неудачливые украинцы 2”. Однако “Гент” проиграл не только из-за экс-игроков УПЛ. Уровень игры, показанный вице-чемпионом “Бельгии” крайне разочаровал местную прессу.

Было бы большим преувеличением сказать, что бельгийские эксперты и журналисты верят в “Гент” перед ответным матчем. “Гент” может забыть о Лиге чемпионов, – цитирует местного аналитика Яна Мюлдера Het Laatste Nieuws. – Не вижу, как они могут добыть положительный результат. Киев ничто не сможет сделать с командами вроде “Сити” или “Реала”, что уж говорить о “Генте”. Они должны играть в Лиге Европы”.

Критика “Гента” не сопровождается восхвалением “Динамо”. Совсем наоборот. В том же Het Laatste Nieuws читаем: “Ни Киев, ни “Гент” не играют на уровне Лиги чемпионов. Поражение “Гента” тем более обидно, что “Динамо” не производит впечатление сильной команды”.

“Как и в прошлом году против “Брюгге”, “Динамо” не похоже на соперника, которого нужно бояться. Однако это можно сказать и о “Генте”. Не прошло и десять минут, как “буйволы” провалили главное задание на матч – пропустили домашний гол. Пластун был неизвестно где и позволил отличиться Супряге”, – так рассказывает о матче Het Belang van Limburg. С особой живописностью был описан Мирча Луческу. “Когда с неба начали течь слезы, 75-летний тренер “Динамо” Мирча Луческу накинул полотенце себе на голову, чтобы быть похожим на Мать Терезу. Возможно, он молился, хотя это было необязательно. “Гент” играл в благочестивый футбол, боясь наступить на нож “Динамо”.

Футбольное издание voetbalkrant не прибегает к религиозной лексике, а попросту называет игру бельгийской команды “шокирующей”. Хаотические рокировки тренеров привели только к тому, что “Гент” играл без уверенности.

“Зло остается глубоко внутри “Гента”, – указывает на ту же проблему La Libre. “Буйволы” выдали пресную игру с большим количеством технического брака и усложнили себе шансы на выход в групповой раунд ЛЧ”.

“Гент” должен винить только себя. Почему он играл без страсти, так осторожно и с таким страхом?”, – спрашивает сам себе автор отчета на Het Laatste Nieuws. “Гент” ожидает Лига Европы и новый тренер. Камбэк в Киеве? Миссия невозможна”.

“Гент” может надеяться только на чудо, в один голос утверждают Nieuwsblad, De Standaard и Het Belang van Limburg.

Одним из ключевых событий матча стало удаление Романа Безуса за вторую желтую карточку. Экс-игрока “Динамо” не делают козлом отпущения, но признают, что именно этот эпизод мог сыграть ключевую роль в поражении бельгийской команды. Gazet van Antwerpen, например, в заголовке материала о матче пишет, что “удаление Безуса разбивает шансы “Гента”. “В игре Безуса было чересчур энтузиазма, и ему повезло, что его не удалили еще в эпизоде с первой карточкой".

Какой игры следует ожидать в Киеве? Экс-игрок киевского “Динамо” и ряда бельгийских клубов Сергей Серебренников, ставший футбольным агентом, ожидает, что в ответном матче команда Луческу сыграет от соперника.

“В важных матчах Луческу выбирает хороший оборонительный блок и ждет момента для контратаки. В этом они сильны. Думаю, так будет и во втором матче против “Гента”. Вероятно, “Динамо” отдаст мяч “Генту” и будет играть на контратаках, особенно в начале матча. Выиграет та команда, которая будет играть с уверенностью”, – приводит слова Серебренникова Sporza.