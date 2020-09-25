Руслан Костышин назвал факт, который был решающим в поражении от Риеки

Главный тренер ковалевского " Колоса " после вылета из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от хорватской "Риеки" (0:0 в основное время и 0: второй дополнительный) рассказал о своих итогах поединка.

Думаю, "Риека" выглядела лучше в первые полчаса матча. Но потом мы держали игру под контролем.

Первый гол в экстратайме все решил. Поединок был равным, обе команды достаточно качественные. "Риека" лучше приспособилась, когда начался дождь.

Они перестали играть в комбинационный футбол низом - нам нужно было сделать то же, - цитирует Костишина Index.hr.