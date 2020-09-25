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Руслан Костышин назвал факт, который был решающим в поражении от Риеки
Соперники лучше приспособились к дождю
Главный тренер ковалевского "
Думаю, "Риека" выглядела лучше в первые полчаса матча. Но потом мы держали игру под контролем.
Первый гол в экстратайме все решил. Поединок был равным, обе команды достаточно качественные. "Риека" лучше приспособилась, когда начался дождь.
Они перестали играть в комбинационный футбол низом - нам нужно было сделать то же, - цитирует Костишина Index.hr.