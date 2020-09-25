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Руслан Костышин назвал факт, который был решающим в поражении от Риеки

Лига Европы
(3 голосов)

Соперники лучше приспособились к дождю

Руслан Костышин назвал факт, который был решающим в поражении от Риеки
Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" после вылета из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от хорватской "Риеки" (0:0 в основное время и 0: второй дополнительный) рассказал о своих итогах поединка.

Думаю, "Риека" выглядела лучше в первые полчаса матча. Но потом мы держали игру под контролем.

Первый гол в экстратайме все решил. Поединок был равным, обе команды достаточно качественные. "Риека" лучше приспособилась, когда начался дождь.

Они перестали играть в комбинационный футбол низом - нам нужно было сделать то же, - цитирует Костишина Index.hr.

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В статье: Лига Европы Риека Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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spinfloid (Kherson)
25.09.2020 в 10:02
Напрягаю комментаторы на ТВ ,про поля в Греции и в Риеке.
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0
0
storm_ua (Николаев)
25.09.2020 в 09:24
Отмазка для лузеров
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+2
-1
koral (Рівне)
25.09.2020 в 09:00
коню понятно. прпи таких погодніх це інший вид спорту.
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+1
0


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