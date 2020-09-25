Белик о поражении Десны от Вольфсбурга: Лучшая команда проиграла

Эксперты телеканалов Футбол 1/2/3 экс-футболист Алексей Белик и футбольный аналитик Авраам Кампомар подвели итог поединка " Вольфсбурга " с " Десной " 2:0 и дебюта черниговцев в еврокубках.

Авраам Кампомар убежден, что "Десну" нужно поздравить.

Они сделали все, что могли. Большего ждать от них не было смысла. Имели шансы, неплохо выглядели в начале второго тайма, однако после удаления Тамма уже было сложно. Хотя даже возникали моменты. Будет определенный опыт и цель - вернуться в еврокубки в следующем сезоне.