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Белик о поражении Десны от Вольфсбурга: Лучшая команда проиграла
Опыт и новая цель
Эксперты телеканалов Футбол 1/2/3 экс-футболист Алексей Белик и футбольный аналитик Авраам Кампомар подвели итог поединка "
Авраам Кампомар убежден, что "Десну" нужно поздравить.
Они сделали все, что могли. Большего ждать от них не было смысла. Имели шансы, неплохо выглядели в начале второго тайма, однако после удаления Тамма уже было сложно. Хотя даже возникали моменты. Будет определенный опыт и цель - вернуться в еврокубки в следующем сезоне.
Лучшая команда проиграла. Сегодня это выражение применимо к "Десне", - считает Алексей Белик.