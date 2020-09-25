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Белик о поражении Десны от Вольфсбурга: Лучшая команда проиграла

Лига Европы
(1 голосов)

Опыт и новая цель

Белик о поражении Десны от Вольфсбурга: Лучшая команда проиграла
Новина українською

Эксперты телеканалов Футбол 1/2/3 экс-футболист Алексей Белик и футбольный аналитик Авраам Кампомар подвели итог поединка "Вольфсбурга" с "Десной" 2:0 и дебюта черниговцев в еврокубках.

Авраам Кампомар убежден, что "Десну" нужно поздравить.

Они сделали все, что могли. Большего ждать от них не было смысла. Имели шансы, неплохо выглядели в начале второго тайма, однако после удаления Тамма уже было сложно. Хотя даже возникали моменты. Будет определенный опыт и цель - вернуться в еврокубки в следующем сезоне.

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Лучшая команда проиграла. Сегодня это выражение применимо к "Десне", - считает Алексей Белик.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Алексей Белик Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.09.2020 в 12:58
Кращі серед команд 4-8 місць УПЛ програли, і не важливо 0-1 чи 0-2... Рівень всіх команд УПЛ повільно йде на дно. За виключенням "Ворскли".
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0
0
Aalex-696 (Немирів)
25.09.2020 в 10:57
Як той, хто кращий, може програти? Ну добре, 0-1, випадково, але ж не 0-2.
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+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
25.09.2020 в 11:32
Так второй на последней минуте залетел
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+1
0
Divine (Чернигов)
25.09.2020 в 13:01
ты наверное матч не смотрел
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.09.2020 в 10:52
Десна играет практически без арендованных футболистов и состав наиграный потому у команды есть будущее
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+2
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
25.09.2020 в 11:02
Майбутнє є лише у Кривбасу - стати знову Гірником. Майбутнє Десни - проблеми з фінансуванням за кілька років і в одна ліґа з кропивницькою Зіркою.
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0
-2
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simargl (Чернигов)
25.09.2020 в 11:33
Иди уроки учи, аналитик мля...
+1
0


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