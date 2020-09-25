Роман Санжар: Даже после поражения Колос заслуживает похвалы

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" прокомментировал поражение "Колоса" со счетом 0:2 в мачте 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против хорватской "Риеки".

"Несмотря на поражение, "Колос" в равной игре выглядел достойно, организованно сыграл в обороне, показал свои лучшие качества. Было много борьбы, единоборств, команды играли в силовой футбол. Забей Селезнев на 90-й минуте, и мы бы победителям воздали славу. Это был ключевой и фатальный момент в матче.

Погодные условия сказались на тактике ведения игры, более фактурные футболисты "Риеки" лучше приспособились к тяжелым условиям. Основная опасность исходила после стандартов, ибо коваливцы в игре почти ничего не позволили им сделать. Хозяева забили после стандарта, и "Колосу" нужно было отыгрываться, но водяное поле сковало все их действия. Такое поле оказалось на руку хорватам, игра максимально упростилась, и крепкие габаритные игроки хозяев чувствовали себя как рыба в воде.

Созидать в таких условиях труднее, чем разрушать. Игрок пытается вести мяч, а он останавливается в луже, точную передачу трудно отдать, футбол стал непредсказуем. Поле и погода существенно внесли свои коррективы на ход поединка, можно сказать в пользу "Риеки". "Колос" спешил отыграться, и эта спешка привела к еще одной фатальной ошибке Волынца, когда его мысли опередили действия. Он уже видел, кому быстро введет мяч, а получилось, бросил прямо в ноги сопернику.

После 2:0 никаких шансов хотя бы на ничью уже не было. Тем не менее "Колос" понравился, ничем не уступил хорватам, но так сложилась ситуация не в нашу пользу. Повторюсь: забей Селезнев, и все было бы по-другому. Команду не в чем упрекнуть, и даже после поражения "Колос" заслуживает похвалы", резюмировал Роман Санжар.