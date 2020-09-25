  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Роман Санжар: Даже после поражения Колос заслуживает похвалы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роман Санжар: Даже после поражения Колос заслуживает похвалы

Лига Европы
(2 голосов)

На исход поединка коваливцев проти хорватов повлияла погода, считает эксперт

Роман Санжар: Даже после поражения Колос заслуживает похвалы
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" прокомментировал поражение "Колоса" со счетом 0:2 в мачте 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против хорватской "Риеки".

"Несмотря на поражение, "Колос" в равной игре выглядел достойно, организованно сыграл в обороне, показал свои лучшие качества. Было много борьбы, единоборств, команды играли в силовой футбол. Забей Селезнев на 90-й минуте, и мы бы победителям воздали славу. Это был ключевой и фатальный момент в матче.

Погодные условия сказались на тактике ведения игры, более фактурные футболисты "Риеки" лучше приспособились к тяжелым условиям. Основная опасность исходила после стандартов, ибо коваливцы в игре почти ничего не позволили им сделать. Хозяева забили после стандарта, и "Колосу" нужно было отыгрываться, но водяное поле сковало все их действия. Такое поле оказалось на руку хорватам, игра максимально упростилась, и крепкие габаритные игроки хозяев чувствовали себя как рыба в воде.

Созидать в таких условиях труднее, чем разрушать. Игрок пытается вести мяч, а он останавливается в луже, точную передачу трудно отдать, футбол стал непредсказуем. Поле и погода существенно внесли свои коррективы на ход поединка, можно сказать в пользу "Риеки". "Колос" спешил отыграться, и эта спешка привела к еще одной фатальной ошибке Волынца, когда его мысли опередили действия. Он уже видел, кому быстро введет мяч, а получилось, бросил прямо в ноги сопернику.

После 2:0 никаких шансов хотя бы на ничью уже не было. Тем не менее "Колос" понравился, ничем не уступил хорватам, но так сложилась ситуация не в нашу пользу. Повторюсь: забей Селезнев, и все было бы по-другому. Команду не в чем упрекнуть, и даже после поражения "Колос" заслуживает похвалы", резюмировал Роман Санжар.

Читайте такжеРиека – Колос 2:0. Видео голов и обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Риека Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...