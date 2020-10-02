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Тенденция невезения продолжится? Варианты групп Лиги Европы для Зари
Хорошее выступление Зари важно для еврорейтинга Украины
Жеребьевка еще не состоялась, а "Зари" уже не повезло. Бронзовый призер УПЛ был близок к тому, чтобы попасть в третью корзину при определении групп турнира, но не хватило одного места. Не хватило нескольких сантиметров во время серии пенальти в матче "Риу Аве" - "Милан" (победа португальцев способствовала бы повышению "Зари", но выиграл "Милан"). Поэтому вместо ЦСКА Софии, "Омонии" или "Дандолка" украинской команде могут достаться "Гранада", "Хоффенхайм" или "Рейнджерс".
Состав всех корзин:
"Арсенал" (Англия);
"Тоттенхэм" (Англия);
"Рома" (Италия);
"Наполи" (Италия);
"Бенфика" (Португалия);
"Байер" (Германия);
"Вильярреал" (Испания);
ЦСКА М (Россия);
"Брага" (Португалия);
"Гент" (Бельгия);
ПСВ (Нидерланды);
"Селтик" (Шотландия).
"Динамо" З (Хорватия);
"Спарта" П (Чехия);
"Славия" П (Чехия);
"Лудогорец" (Болгария);
"Янг Бойз" (Швейцария);
"Црвена Звезда" (Сербия);
"Рапид" В (Австрия);
"Лестер" (Англия);
"Карабах" (Азербайджан);
ПАОК (Греция);
"Стандард" (Бельгия);
"Реал Сосьедад" (Испания).
"Гранада" (Испания);
"Милан" (Италия);
АЗ (Нидерланды);
"Фейеноорд" (Нидерланды);
АЕК (Греция);
"Маккаби" Т.-А. (Израиль);
"Рейнджерс" (Шотландия);
"Мольде" (Норвегия);
"Хоффенхайм" (Германия);
ЛАСК (Австрия)
"Хапоэль" Беер-Шева (Израиль);
ЧФР "Клуж" (Румыния).
"Заря" (Украина);
"Ницца" (Франция);
"Лилль" (Франция);
"Риека" (Хорватия);
"Дандолк" (Ирландия);
"Слован" Л (Чехия);
"Антверпен" (Бельгия);
"Лех" (Польша);
"Сивасспор" (Турция);
"Вольфсбергер" (Австрия);
"Омония" (Кипр);
ЦСКА С (Болгария).
Для "Зари" возможны различные варианты – от групп смерти, до откровенно проходных соперников. Например, может быть такая группа:
- "Наполи";
- "Лестер";
- "Гранада";
- "Заря".
Или такая:
- "Арсенал";
- "Реал Сосьедад";
- "Хоффенхайм";
- "Заря".
И даже такая:
- "Байер";
- ПАОК;
- "Милан";
- "Заря".
А могут быть варианты значительно проще. К примеру:
- "Гент";
- "Карабах";
- ЧФР "Клуж;
- "Заря".
Или:
- "Селтик";
- "Лудогорец";
- "Хапоэль" Беер-Шева;
- "Заря".
Пока украинским командам в этом еврокубковом сезоне не везет с соперниками. "Десна" сразу получила представителя топ-лиги, "Колос" в первом для себя раунде соревновался с вполне конкурентным "Арисом", да и "Риека", судя с победы над "Копенгагеном", не из простых. "Динамо" получило АЗ и "Гент" в квалификации Лиги чемпионов. Как для сеяного представителя, почти чемпион Нидерландов – это вообще был "подарок". А в группе Лиги чемпионов – и подавно. Вместо "Порту" достают "Реал", вместо "Зальцбурга" – "Интер". Роналду и Месси? Тоже к нам. И в завершение – четвертуя корзина для "Зари", у которой одинаковый рейтинг с "Клуж" и которой безумно не повезло с матчем "Риу Аве" - "Милан".
Повезет ли луганчанам со жребием? Или, возможно, будет что-то посредственное? Или же опять вариант, при котором придется соревноваться с топ-соперниками? Узнавать будем, начиная с 14:00.
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