Тенденция невезения продолжится? Варианты групп Лиги Европы для Зари

Жеребьевка еще не состоялась, а "Зари" уже не повезло. Бронзовый призер УПЛ был близок к тому, чтобы попасть в третью корзину при определении групп турнира, но не хватило одного места. Не хватило нескольких сантиметров во время серии пенальти в матче "Риу Аве" - "Милан" (победа португальцев способствовала бы повышению "Зари", но выиграл "Милан"). Поэтому вместо ЦСКА Софии, "Омонии" или "Дандолка" украинской команде могут достаться "Гранада", "Хоффенхайм" или "Рейнджерс".

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Состав всех корзин:

Первая корзина:

"Арсенал" (Англия);

"Тоттенхэм" (Англия);

"Рома" (Италия);

"Наполи" (Италия);

"Бенфика" (Португалия);

"Байер" (Германия);

"Вильярреал" (Испания);

ЦСКА М (Россия);

"Брага" (Португалия);

"Гент" (Бельгия);

ПСВ (Нидерланды);

"Селтик" (Шотландия).

Вторая корзина:

"Динамо" З (Хорватия);

"Спарта" П (Чехия);

"Славия" П (Чехия);

"Лудогорец" (Болгария);

"Янг Бойз" (Швейцария);

"Црвена Звезда" (Сербия);

"Рапид" В (Австрия);

"Лестер" (Англия);

"Карабах" (Азербайджан);

ПАОК (Греция);

"Стандард" (Бельгия);

"Реал Сосьедад" (Испания).

Третья корзина:

"Гранада" (Испания);

"Милан" (Италия);

АЗ (Нидерланды);

"Фейеноорд" (Нидерланды);

АЕК (Греция);

"Маккаби" Т.-А. (Израиль);

"Рейнджерс" (Шотландия);

"Мольде" (Норвегия);

"Хоффенхайм" (Германия);

ЛАСК (Австрия)

"Хапоэль" Беер-Шева (Израиль);

ЧФР "Клуж" (Румыния).

Четвертая корзина:

"Заря" (Украина);

"Ницца" (Франция);

"Лилль" (Франция);

"Риека" (Хорватия);

"Дандолк" (Ирландия);

"Слован" Л (Чехия);

"Антверпен" (Бельгия);

"Лех" (Польша);

"Сивасспор" (Турция);

"Вольфсбергер" (Австрия);

"Омония" (Кипр);

ЦСКА С (Болгария).

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Для "Зари" возможны различные варианты – от групп смерти, до откровенно проходных соперников. Например, может быть такая группа:

"Наполи";

"Лестер";

"Гранада";

"Заря".

Или такая:

"Арсенал";

"Реал Сосьедад";

"Хоффенхайм";

"Заря".

И даже такая:

"Байер";

ПАОК;

"Милан";

"Заря".

А могут быть варианты значительно проще. К примеру:

"Гент";

"Карабах";

ЧФР "Клуж;

"Заря".

Или:

"Селтик";

"Лудогорец";

"Хапоэль" Беер-Шева;

"Заря".

Пока украинским командам в этом еврокубковом сезоне не везет с соперниками. "Десна" сразу получила представителя топ-лиги, "Колос" в первом для себя раунде соревновался с вполне конкурентным "Арисом", да и "Риека", судя с победы над "Копенгагеном", не из простых. "Динамо" получило АЗ и "Гент" в квалификации Лиги чемпионов. Как для сеяного представителя, почти чемпион Нидерландов – это вообще был "подарок". А в группе Лиги чемпионов – и подавно. Вместо "Порту" достают "Реал", вместо "Зальцбурга" – "Интер". Роналду и Месси? Тоже к нам. И в завершение – четвертуя корзина для "Зари", у которой одинаковый рейтинг с "Клуж" и которой безумно не повезло с матчем "Риу Аве" - "Милан".

Повезет ли луганчанам со жребием? Или, возможно, будет что-то посредственное? Или же опять вариант, при котором придется соревноваться с топ-соперниками? Узнавать будем, начиная с 14:00.