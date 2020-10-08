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Озил не войдет в заявку лондонского Арсенала на матчи Лиги Европы

Лига Европы
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Месут не входит в планы Артеты

Озил не войдет в заявку лондонского Арсенала на матчи Лиги Европы
Новина українською

Тренерский штаб "Арсенала" решил не включать немецкого хавбека Месута Озила в заявку команды на Лигу Европы. Сегодня клуб направит заявку в офис УЕФА и в ней не будет фигурировать фамилия Озила.

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По информации портала Goal.com, также Микель Артета отказался от услуг в турнире защитника Сократиса Папастатопулоса. В то же время Озил остается самым высокооплачиваемым футболистом "канониров" с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

Команда Артеты сыграет в одной группе второго по значимости европейского соревнования с "Рапидом", "Дандолком" и "Мольде".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Лига Европы Микель Артета Сократис Папастатопулос
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Источник:
Goal.com

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