Озил не войдет в заявку лондонского Арсенала на матчи Лиги Европы

Тренерский штаб "Арсенала" решил не включать немецкого хавбека Месута Озила в заявку команды на Лигу Европы. Сегодня клуб направит заявку в офис УЕФА и в ней не будет фигурировать фамилия Озила.

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По информации портала Goal.com, также Микель Артета отказался от услуг в турнире защитника Сократиса Папастатопулоса. В то же время Озил остается самым высокооплачиваемым футболистом "канониров" с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

Команда Артеты сыграет в одной группе второго по значимости европейского соревнования с "Рапидом", "Дандолком" и "Мольде".