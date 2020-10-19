В ТК Футбол назвали экспертов и комментаторов на еврокубковые матчи украинских команд

Уже завтра для украинских команд стартует групповая кампания в еврокубках. Все матчи украинских клубов в евтрокубках покажут ТК Футбол, ну а шеф-продюсер каналов Иван Гресько рассказал о комментаторах и экспертах, которые будут работать на матчах первого тура.

"В воскресенье несколько раз разговор по телефону с Алексеем Семененко. Обсуждали рабочие вопрос: кто из журналистов будет брать предматчевые интервью, будет ли студия на матче " Динамо " - "Ювентус", кто будет комментировать матч? Подумал, если такие вопросы интересуют вице-президента "Динамо", может и вам интересно? Вот слайд, там все указано.

Перед стартом каждой еврокампании пытаемся обновить состав участников, освежить ваши восприятия. Делать это нужно аккуратно. Телевизионная аудитория достаточно консервативна, не всех и не сразу воспринимает. Нужно время. Это как ротация в команде: поставишь всех новых игроков, велик риск проиграть. Будешь опираться на опытных, скажут - не развиваетесь. Так или иначе, что-то скажут. Угодить трудно.

Сразу хочу сделать акцент на " Заре " и попросить руководство клуба и главного тренера не искать подводных камней. Их нет. Эфиры "Зари" на телеканале "Футбол" будут вести абсолютные дебютанты - Александр Бабич и Кирилл Ковальчук. Оба имеют собственный бэкграунд выступлений в Лиге Европы: Саша - как тренер, Кирилл - как игрок. Самое главное, что оба имеют неудержимое желание попробовать телевизионного хлеба.

Модератором студии определили Николая Середича. Это тот, который всех "подкалывает" в "Фаворите дня". Николай талантливый журналист, но, как мне кажется, несколько застоявшийся. Нужно встряхнуть парня. В "Лестер" съемочную группу не отправляли, визу не успевали сделать. Поэтому в день игры из Манчестера подъедет Влада Седан. Думаю, не растеряется. Комментировать "Зарю" будет Андрей Столярчук.

В Лиге чемпионов на домашних матчах "Динамо" и "Шахтера" студии планируем организовывать со стадиона, поближе к эпицентру событий. Чтобы получить тренера или игрока для интервью, нужно будет выполнить ряд жестких требований по медпротоколу. Во всех других случаях студии будут идти с телецентра. Сигнал, в том числе, будем отдавать на наш официальный YouTube-канал. По традиции, планируем подать к столу "вишенку на торте". Это то, что нравится многим - параллельный показ всех матчей дня. Но в эфире "Лига Чемпионов. ONLINE" будет не каждый день. Много накладок с эфирами украинских клубов. А свои у нас в приоритете", - написал Гресько в Фейсбук.