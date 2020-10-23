Скрипник: Мы играли смело, но класс есть класс

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в послематчевом флеш-интервью в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Лестера" (0:3).

– Кроме благодарности команды – других слов не могу найти. Мы играли смело, но класс есть класс. От этого никуда не уйдешь. Мы наиграли на свой гол. Не говорю, что мы рады, обидно проигрывать. Но из таких матчей можно почерпнуть много хорошего.

Сейчас у нас будет две домашние встречи с "Брагой" и АЕКом. Будем себя реабилитировать и стараться набирать очки.

- Вы выставили смелый, атакующий состав. Не пожалели?

– Ни в коей мере. Мы всегда так играем. Мы хотим так играть, ребята хотят так играть. Мы хотели поставить быстрых ребят, чтобы они создавали давление, что они и делали. Мы хорошо сыграли полчаса, когда ничего не было со стороны соперника. Контроль мяча, добротные игроки, но моя команда достойно выглядела.

- Вы сделали двойную замену в атаку, когда вышли Гладкий и Перович. Шли ва-банк?

– Какая разница 0:3 или больше. Хотелось позитива собрать, гол забить. Это опыт для ребят молодых. Чтобы не просто проездили, столько летать и не сыграть с "Лестером". Они тоже заслужили выход. Кто был на поле – выглядели достойно. Мы ими довольны.