Все то, о чем так долго мы мечтали? Акценты зрителя на игре Зари с Лестером

Как бы и не новость, но всякий раз думаешь: а вдруг – вот оно, сейчас свершится и прольется? Но грабли привычно расположены в условленном месте. Месте для удара нашей головой. Шишка набивается, затвердевает, но не сходит – так даже легче переносить последующие удары турнирной судьбы. Добро пожаловать в Лигу Европы!

Почему-то кажется, что наиболее близкое к истине представление об уровне нашего чемпионата может дать именно этот поединок: "Зари" с "Лестером". Этим заканчивалась наша вчерашняя беседа после достаточно противоречивого впечатления, которое произвел старт украинских клубов в Лиге чемпионов.

Боюсь, мы это представление таки-получили. Конечно, делать далеко идущие выводы после первого же матча было бы наивно, но на фоне фаворита группы мы по-прежнему выглядим скромным поставщиком очков. Да и следовало ли ожидать иного? Другое дело, что очень хотелось верить в то, что Сезон Чудес не обойдет стороной и команду Скрипника. Обошел.

По общей степени зрелищности игра была примерно такой же, как у "Динамо" с "Ювентусом" - второй сорт не брак. Разница была в том, что начинать ее смотреть можно было с середины первого тайма, а заканчивать – в середине второго. Все сколько-нибудь значительные события случились в эти пятьдесят минут.

Полагаю, что интрига начала плавно сворачиваться уже на 29-й минуте, когда Меддисон открыл счет. Свое счастье мы проворонили семью минутами раньше: Кабаеву не удалось переиграть Шмайхеля. А больше у "Зари" в этот вечер ничего и не было, не считая полумомента Иванисени, который в конце тайма создал… Шмайхель. Но еще до раздевалки все окончательно устаканилось.

"Лестер" вполне мог выиграть и с минимальным счетом: все же реализованы были три голевых момента из пяти, но чисто визуально его очевидное превосходство не поддавалось сомнению. Увы, игра давалась ему довольно непринужденно.

Миниатюрная француженка, которую нам предложили в качестве рефери, тоже особых трудностей не испытала. В том числе, и на 62-й минуте, когда не могло быть и речи о пенальти в ворота "Лестера", при 0:2. Зато мы убедились в том, что не Монзуль единой жив женский арбитраж в мужском футболе.

(И это в День защиты мужской нервной системы от женского насилия! Впрочем, мадам (мадемуазель) Фраппар вела себя на поле вполне толерантно).

А пять минут спустя после несостоявшегося фола на Луневе Иванисеня "вернул должок" "Лестеру". Только уж его "ассистом" герой матча Ихеаначо воспользовался сполна – так счет стал крупным. К слову, этот парень принял участие во всех опасных атаках своей команды и перед этим имел в активе две голевые передачи. Также в обоих этих эпизодах ярко засветился Барнс.

Что еще сказать? Что в клубном рейтинге УЕФА "Лестер" занимает 56-ю позицию, а "Заря" замыкает первую сотню. То есть, формально, да и, надо думать, фактически разница в уровне команд здесь будет поболе, чем в поединках наших полпредов в Лиге чемпионов.

Что в АПЛ "Лестер" сейчас идет четвертым из двадцати команд, тогда как "Заря" в УПЛ - девятой из четырнадцати.

Что лично у меня в стартовом составе "Зари", по большому счету, могла вызвать какие-то вопросы лишь фамилия Цвека. Да и тот играл в последнем матче с "Колосом".

Что, наверное, наступил подходящий момент для того, чтобы задаться вопросом: а не преувеличены ли у нас тренерские достоинства Скрипника? Причем, готового ответа у меня пока действительно нет, но этот знак вопроса назрел не сегодня. Неплохой специалист, но никак не мессия. А с учетом отсутствия харизмы, эдакой меланхоличности, картина еще более размывается.

Не сочтите за стариковское брюзжание, но сегодня есть хороший повод вспомнить времена своей молодости. Ровно 35 лет назад, день в день, "Черноморец" играл в Мадриде в матче Кубка УЕФА с его будущим обладателем. При 75 тысячах болельщиков "Реала". Мы пропустили тогда на первой же минуте, но сравняли счет уже четыре минуты спустя. А ушли с поля при достойных 1:2.

Через две недели, после ответной игры, одесские болельщики покидали стадион в мрачном расположеньи духа. Знаете почему? Мы не смогли одолеть "Реал"!!! Королевский клуб прагматично отзащищался весь матч, голов в котором не было. И это было горе!

А на предыдущей стадии "Черноморец" выбил из розыгрыша лидера Бундеслиги. Стоит отметить, что одесситы вообще попали тогда в еврокубки случайно – благодаря исключению английских клубов. А в чемпионате СССР занимали -надцатые места, и не вылетели из "вышки" в итоге лишь благодаря переходному турниру. Это была первая команда тренера Виктора Прокопенко…

Не к тому, чтобы сравнивать или ставить в пример – далек от этого. Я о другом. Вот вы весь сезон колбаситесь за то, чтобы попасть в эту Лигу. Наконец добиваетесь вожделенного третьего места и прямой путевки в группу. Все? Мечты сбылись? Деньжат сколько-то срубили, с долгами худо-бедно рассчитались: наша песня хороша – начинай сначала… А где футбол?

Это даже не столько к футболистам, сколько к клубу в целом. Я дерусь, просто потому что я дерусь? Ходишь в школу, ходишь, а тут бац – и вторая смена? Вся страна ждет этого старта, сколько бы в ней ни оставалось на сегодня любителей футбола. Чтобы в долгожданный день узреть это ковыряние мяча?

Дело не именно в "Заре". Завтра это будет условная "Ворскла", послезавтра – "Десна", вчера – "Александрия"… Такое впечатление, что у нас выстроилась очередь за европейским футбольным опытом – как правило, негативным. И в этом сезоне пришел черед "Зари" отбывать эту каторгу.

Очень хочется ошибаться и увидеть в следующих матчах конкурентную и уверенную в себе команду – такую, как мы видели с "Динамо" и "Шахтером". Извините, если перебор, но после вчерашнего накрыло пессимизмом. Надоело быть потерпевшими, пора выбираться из этой ямы.

Если же мы объективно слабы, тогда на кой нам сдалась вся эта свистопляска с коэффициентами? Весь сезон они борются за третье место. Чего ради? Ах да, бесценный опыт поражений…