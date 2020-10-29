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Василь, Лунев и Иванисеня в старте Зари на Брагу. Гладкий снова в запасе

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Василь, Лунев и Иванисеня в старте Зари на Брагу. Гладкий снова в запасе
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 2-го тура Лиги Европы "Заря" – "Брага".

"Заря": Василь, Хомченовский, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Назарина, Кабаев, Кочергин, Лунев

Запасные: Шевченко, Руфати, Абу-Ханна, Поддубный, Цыганик, Перович, Гринь, Гладкий, Сайядманеш

"Брага": Матеус, Давид Карму, Раул Силва, Бруно Виана, Рикарду Эсгаю, Гайтан, Франсержио, Андре Каштру, Франсишку Моура, Паулинью, Рикарду Орта

Запасные: Тьягу Са, Рожериу Сантуш, Зе Карлуш, Витор Тормена, Роланду, Жоау Новайш, Аль-Мусрати, Руис, Андре Орта, Юри Медейруш, Гильерме

Напомним, что матч начнётся в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Брага
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