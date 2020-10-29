"Надеюсь, что все расстроены, так же как и я". Моуриньо высказался после поражения Тоттенхэма

Лондонский "Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Антверпену" в матче второго тура Лиги Европы. Жозе Моуриньо сразу высказался после поражения.

"Плохие выступления заслуживают плохих результатов. Надеюсь, что все в этом автобусе расстроены, так же как и я. Завтра тренировка в 11 утра", - написал "особенный" под своей грустной фотографией.

Отметим, что сегодня прервали свою десятиматчевую серию без поражений.