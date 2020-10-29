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"Надеюсь, что все расстроены, так же как и я". Моуриньо высказался после поражения Тоттенхэма

Лига Европы
(1 голосов)

Неожиданный результат

"Надеюсь, что все расстроены, так же как и я". Моуриньо высказался после поражения Тоттенхэма
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" неожиданно проиграл "Антверпену" в матче второго тура Лиги Европы. Жозе Моуриньо сразу высказался после поражения.

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"Плохие выступления заслуживают плохих результатов. Надеюсь, что все в этом автобусе расстроены, так же как и я. Завтра тренировка в 11 утра", - написал "особенный" под своей грустной фотографией.

Отметим, что сегодня прервали свою десятиматчевую серию без поражений.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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