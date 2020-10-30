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"Сейчас труднее выбирать стартовый состав Арсенала". Артета – о победе над Дандолком
3:0
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал итоги матча Лиги Европы с "Дандолком" (3:0). Цитирует испанца BBC.
"Победа кажется легкой, мы сыграли очень дисциплинированно и с самого начала серьезно отнеслись к матчу. В составе было много изменений, мы дали возможность сыграть другим футболистам – они показали хороший футбол. У нас большой ростер".
"Сейчас мне труднее выбирать стартовый состав. Виллиан пропустил 14 дней, у него была очень короткая предсезонная подготовка, пока бразильцу не хватает ритма. Сегодня он выглядел хорошо".
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