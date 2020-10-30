"Сейчас труднее выбирать стартовый состав Арсенала". Артета – о победе над Дандолком

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал итоги матча Лиги Европы с "Дандолком" (3:0). Цитирует испанца BBC.

"Победа кажется легкой, мы сыграли очень дисциплинированно и с самого начала серьезно отнеслись к матчу. В составе было много изменений, мы дали возможность сыграть другим футболистам – они показали хороший футбол. У нас большой ростер".