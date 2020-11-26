Игрок Зари: В предыдущем матче с АЕК мы сыграли не в полную силу

Игрок атаки " Зари " Артем Громов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы на выезде с греческим АЕК (сегодня в 20:00).

- Как любые спортсмены, в любом виде спорта мы хотим покинуть поле с победой. В прошлом туре АЕК показал наши слабые стороны, мы их очень подробно изучили, провели работу над ошибками и постараемся показать достойную игру. Хотим сыграть в удовольствие для себя и с положительным результатом уйти с поля.

- Команда уже месяц не побеждала ни в одном из турниров, насколько это влияет на психологическое состояние команды?

- Мы в любом случае учимся, как говорил Нельсон Мандела: "Я никогда не проигрываю. Я или выиграю, или чему-то научусь". Тем не менее, мы стараемся в коллективе поддерживать позитивную атмосферу, нам это удается. Все работают на максимум, отдаются полностью команде и игре. Если мы будем поддерживать такое состояние в команде, то результат 100% придет. Рассчитываем, конечно, начать демонстрировать положительные результаты.

- Насколько игроки готовы забыть психологически о прошлых поражениях, преодолеть неприятные эмоции и быть готовыми с новыми силами выйти на поле?

- Это уже в прошлом, достаточно времени прошло, чтобы забыть об этом. Непосредственно выходим с новыми силами, все будет по-другому. Тогда мы сыграли не в полную силу, а в этот раз покажем совсем другую игру.