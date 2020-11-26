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Игрок Зари: В предыдущем матче с АЕК мы сыграли не в полную силу

Лига Европы
(1 голосов)

Процитировал Нельсона Манделу

Игрок Зари: В предыдущем матче с АЕК мы сыграли не в полную силу
Новина українською

Игрок атаки "Зари" Артем Громов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы на выезде с греческим АЕК (сегодня в 20:00).

- Как любые спортсмены, в любом виде спорта мы хотим покинуть поле с победой. В прошлом туре АЕК показал наши слабые стороны, мы их очень подробно изучили, провели работу над ошибками и постараемся показать достойную игру. Хотим сыграть в удовольствие для себя и с положительным результатом уйти с поля.

- Команда уже месяц не побеждала ни в одном из турниров, насколько это влияет на психологическое состояние команды?

- Мы в любом случае учимся, как говорил Нельсон Мандела: "Я никогда не проигрываю. Я или выиграю, или чему-то научусь". Тем не менее, мы стараемся в коллективе поддерживать позитивную атмосферу, нам это удается. Все работают на максимум, отдаются полностью команде и игре. Если мы будем поддерживать такое состояние в команде, то результат 100% придет. Рассчитываем, конечно, начать демонстрировать положительные результаты.

- Насколько игроки готовы забыть психологически о прошлых поражениях, преодолеть неприятные эмоции и быть готовыми с новыми силами выйти на поле?

- Это уже в прошлом, достаточно времени прошло, чтобы забыть об этом. Непосредственно выходим с новыми силами, все будет по-другому. Тогда мы сыграли не в полную силу, а в этот раз покажем совсем другую игру.

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В статье: Заря (Луганск) Артем Громов АЕК (Афины) Лига Европы
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Источник:
Зоря

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Комментарии (6)
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Исследователь
26.11.2020 в 10:06
Мы уже видели как показать себя хотели ДК и Шахтёр, на вас осталась одна надежда, чем черт не шутит.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.11.2020 в 09:41
Ви ж так хотіли грати у плей-оф ЛЧ. Уявляю собі
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0
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ukatan (Харьковская обл.)
26.11.2020 в 09:27
Так тогда получается, вы все три матча в ЛЕ играли не в полную силу! Ну сегодня посмотрим на "полную силу".
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+1
0
Kela (Одесса)
26.11.2020 в 09:13
никакой силы воли, тряпки!
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+1
0
lui87ivanov (Запорожье)
26.11.2020 в 09:04
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0
0
lui87ivanov (Запорожье)
26.11.2020 в 09:04
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0
0


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