Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центрбэк Зари Вернидуб рассказал о главной задаче на матч с греческим АЕК
Сыграть на "0"
Виталий Вернидуб, центральный защитник "
Добились победы. Она для нас важна прежде всего в психологическом аспекте. На нас давили последние результаты. Но мы справились с давлением, с честью, победили крепкую, хорошую команду.
У нас были проблемы в последнее время, мы много пропускали - в Лиге Европы много, в УПЛ - не так много, как могло показаться. Поэтому важно было сыграть на "0" и строго - без индивидуальных ошибок.
В этом матче не прошло без каких-либо индивидуальных ошибок, но соперники ими не воспользовались. Мы подстраховывали друг друга и доигрывали до конца.
Популярное сейчас
- Первая победа Зари в Лиге Европы, дисквалификация Сидорчука. Главные новости за 26 ноября
- АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
- Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте
- АЕК – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги Европы
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО