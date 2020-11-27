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Центрбэк Зари Вернидуб рассказал о главной задаче на матч с греческим АЕК

Лига Европы
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Сыграть на "0"

Центрбэк Зари Вернидуб рассказал о главной задаче на матч с греческим АЕК
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Виталий Вернидуб, центральный защитник "Зари", высказался в разговоре с ТК Футбол о первом победном поединке в сезоне Лиги Европы - луганчане ее добыли на выезде у греческого АЕК со счетом 3:0.

Добились победы. Она для нас важна прежде всего в психологическом аспекте. На нас давили последние результаты. Но мы справились с давлением, с честью, победили крепкую, хорошую команду.

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У нас были проблемы в последнее время, мы много пропускали - в Лиге Европы много, в УПЛ - не так много, как могло показаться. Поэтому важно было сыграть на "0" и строго - без индивидуальных ошибок.

В этом матче не прошло без каких-либо индивидуальных ошибок, но соперники ими не воспользовались. Мы подстраховывали друг друга и доигрывали до конца.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб АЕК (Афины) Лига Европы УПЛ
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Источник:
Футбол News

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