Центрбэк Зари Вернидуб рассказал о главной задаче на матч с греческим АЕК

Виталий Вернидуб, центральный защитник " Зари ", высказался в разговоре с ТК Футбол о первом победном поединке в сезоне Лиги Европы - луганчане ее добыли на выезде у греческого АЕК со счетом 3:0.

Добились победы. Она для нас важна прежде всего в психологическом аспекте. На нас давили последние результаты. Но мы справились с давлением, с честью, победили крепкую, хорошую команду.

У нас были проблемы в последнее время, мы много пропускали - в Лиге Европы много, в УПЛ - не так много, как могло показаться. Поэтому важно было сыграть на "0" и строго - без индивидуальных ошибок.

В этом матче не прошло без каких-либо индивидуальных ошибок, но соперники ими не воспользовались. Мы подстраховывали друг друга и доигрывали до конца.