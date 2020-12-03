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Кабаев: У Зари была проблема не в самой игре, а в психологии

Лига Европы
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Форвард луганчан - о грядущем матче с Лестером

Кабаев: У Зари была проблема не в самой игре, а в психологии
Новина українською

Форвард "Зари" Владислав Кабаев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЕ, в котором луганчане примут "Лестер".

"У нас появился шанс и мы сделаем все, чтобы им воспользоваться. "Лестер" это очень хорошая команда. "Брага" показала, что с ними можно играть и мы в первом тайме хорошо играли против англичан.

Все в наших силах. Мы выиграли АЕК, обыграли "Минай" и у нас сейчас психологический подьем. У нас была проблема не в самой игре, а в психологии. Хотелось продолжать в том же духе" - сказал Кабаев.

Напомним, что матч "Заря" - "Лестер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити" Владислав Кабаев
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Источник:
ТК Футбол

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