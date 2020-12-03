Кабаев: У Зари была проблема не в самой игре, а в психологии

Форвард " Зари " Владислав Кабаев в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 5-го тура ЛЕ, в котором луганчане примут "Лестер".

"У нас появился шанс и мы сделаем все, чтобы им воспользоваться. "Лестер" это очень хорошая команда. "Брага" показала, что с ними можно играть и мы в первом тайме хорошо играли против англичан.

Все в наших силах. Мы выиграли АЕК, обыграли "Минай" и у нас сейчас психологический подьем. У нас была проблема не в самой игре, а в психологии. Хотелось продолжать в том же духе" - сказал Кабаев.