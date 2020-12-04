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Фаворов, Бутко, Яремчук, Качараба - лучшие в своих командах в 5 туре Лиги Европы

Лига Европы
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По оценкам WhoScored

Фаворов, Бутко, Яремчук, Качараба - лучшие в своих командах в 5 туре Лиги Европы
Новина українською

Вчера кроме луганской "Зари", которая обыграла дома английский "Лестер" (1:0), в матчах Лиги Европы приняли участие еще трое украинцев - в иностранных клубах.

По оценкам британского статистически-аналитического портала WhoScored героем матча с "Лестером" стал правый защитник Денис Фаворов с оценкой 7.69. Среди лучших вратарь Никола Василь с баллом 7.47 (4 сейвы) и полузащитник Владлен Юрченко 7.4.

Фаворов, Бутко, Яремчук, Качараба - лучшие в своих командах в 5 туре Лиги Европы - изображение 1

В матче группы L бельгийский "Гент" дома проиграл чешскому "Словану" (1: 2). В обеих командах голами отметились украинцы, они и стали героями поединка.

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук получил высший балл в своей команде - 7.25. Он дважды бил по воротам (один из ударов стал голевым), дважды выигрывал верховые дуэли, а 81% его передач были точными. Еще один украинец в составе "Гента" Роман Безус вышел на замену на 63 минуте и получил посредственную оценку 6.38.

Зато героем этого матча стал еще один украинец - центральный защитник "Слована" Тарас Качараба (8.2). Кроме того, что он забил победный гол, в защите совершил 10 выносов, 5 перехватов и однажды отобрал мяч у соперника.

Украинец из польского "Леха", правый защитник Богдан Бутко, стал лучшим в своей команде с оценкой 6.76. Хотя познанская команда на выезде была разгромлена португальской "Бенфикой" 0:4.

Центральный защитник австрийского ЛАСК Евгений Чеберко просидел весь матч на скамейке запасных, а его команда сыграла 3:3 с "Тоттенхэмом".

В составе греческого АЕК, который проиграл португальской "Браге" 2:4, не сыграли ни хавбек Евгений Шахов (дисквалифицирован), ни центральный защитник Дмитрий Чигринский (повреждение ключицы левого плеча).

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В статье: Богдан Бутко Дмитрий Чигринский Роман Безус Евгений Шахов Тарас Качараба Роман Яремчук Денис Фаворов Евгений Чеберко Никола Василь WhoScored
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