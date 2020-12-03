Под присмотром Монзуль. Гент - Слован 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура Лиги Европы Гент принимал Слован из Либереца и матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Единственный гол за Гент забил Роман Яремчук, а за Слован победный мяч провел Тарас Качараба, ну а судила поединок Екатерина Монзуль.

При этом, после матча главный тренер Гента был отправлен в отставку.

В общем, было интересно, а все самые интересные моменты матча собраны в нашей видеонарезке.

Гент - Слован 1:2

Голы: Яремчук (59) - Мара (32), Качараба (55)