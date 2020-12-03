Под присмотром Монзуль. Гент - Слован 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 5-го тура Лиги Европы Гент принимал Слован из Либереца и матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
Единственный гол за Гент забил Роман Яремчук, а за Слован победный мяч провел Тарас Качараба, ну а судила поединок Екатерина Монзуль.
При этом, после матча главный тренер Гента был отправлен в отставку.
В общем, было интересно, а все самые интересные моменты матча собраны в нашей видеонарезке.
Голы: Яремчук (59) - Мара (32), Качараба (55)
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