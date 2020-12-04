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Забил дважды. 35-летний форвард Лилля стал футболистом недели в ЛЕ

Лига Европы
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Вывел команду в плей-офф

Забил дважды. 35-летний форвард Лилля стал футболистом недели в ЛЕ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги еврокубковой недели. Был определен лучший игрок пятого тура.

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Награду забрал Бурак Йылмаз. Форвард "Лилля" забил дважды "Спарте" и принес команде победу. Отметим, что благодаря этому французы смогли выйти в плей-офф.

В текущем сезоне Йылмаз успел забить шесть голов.

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В статье: Бурак Йылмаз Лилль
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