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Забил дважды. 35-летний форвард Лилля стал футболистом недели в ЛЕ
Вывел команду в плей-офф
УЕФА продолжает подводить итоги еврокубковой недели. Был определен лучший игрок пятого тура.
Награду забрал Бурак Йылмаз. Форвард "Лилля" забил дважды "Спарте" и принес команде победу. Отметим, что благодаря этому французы смогли
???????? Two-goal hero Burak Yılmaz = Player of the Week ⚽️⚽️@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/W7AEx8rr3b— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 4, 2020
В текущем сезоне Йылмаз успел забить шесть голов.
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