Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Первое место ПСВ, поражение Фонсеки, несчастливый день АЗ
Кратко о результатах
Вашему вниманию результаты первых матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Группа А
ЦСКА София - Рома 3:1
Янг Бойз - Клуж 2:1
Группа В
Дандолк - Арсенал 2:4
Рапид - Мольде 2:2
Группа С
Байер - Славия 4:0 -
Хапоэль - Ницца 1:0
Группа D
Лех - Рейнджерс 0:2
Стандарт - Бенфика 2:2
Группа Е
ПСВ - Омония 4:0
ПАОК - Гранада 0:0
Группа F
Наполи - Реал Сосьедад 1:1 -
Риекка - АЗ 2:1
Отметим, что жирным выделены команды, вышедшие в 1/16 финала.
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 22:35
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