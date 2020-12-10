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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Первое место ПСВ, поражение Фонсеки, несчастливый день АЗ

Лига Европы
(1 голосов)

Кратко о результатах

ЛЕ. Первое место ПСВ, поражение Фонсеки, несчастливый день АЗ
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты первых матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.

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Группа А

ЦСКА София - Рома 3:1

Янг Бойз - Клуж 2:1

Группа В

Дандолк - Арсенал 2:4

Рапид - Мольде 2:2

Группа С

Байер - Славия 4:0 - отчет о матче

Хапоэль - Ницца 1:0

Группа D

Лех - Рейнджерс 0:2

Стандарт - Бенфика 2:2

Группа Е

ПСВ - Омония 4:0

ПАОК - Гранада 0:0

Группа F

Наполи - Реал Сосьедад 1:1 - отчет о матче

Риекка - АЗ 2:1

Отметим, что жирным выделены команды, вышедшие в 1/16 финала.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Байер (Леверкузен) ПСВ (Эйндховен) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
10.12.2020 в 22:35
Очередное позорище продажной уефа в матче Янг Бойз-Клуж. Абсолютно левый пеналь и удаление вратаря румын. Швыцаров тянут по всем фронтам, видимо чтоб счета со взятками не арестовывали
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