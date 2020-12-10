  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Известны все потенциальные соперники Шахтера по 1/16 Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все потенциальные соперники Шахтера по 1/16 Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Жеребьевка состоится в понедельник

Известны все потенциальные соперники Шахтера по 1/16 Лиги Европы
Новина українською

"Шахтер", набрав в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" (Менхенгладбах) восемь очков, обеспечил себе место в 1/16-й финала Лиги Европы.

При жеребьевке этого раунда "горняки" будут среди сеяных команд.

Напомним, что в посев попадают двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучших команды среди тех, кто стал третьим в Лиге чемпионов. Соответственно, на первом весеннем этапе "Шахтер" сыграет с какой-то из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы, или же с кем-то из худших третьих мест Лиги чемпионов (исключая "Краснодар" и "Динамо").

Таким образом, в соперники Шахтера могут достаться:

  • Зальцбург
  • Олимпиакос
  • Янг Бойз
  • Мольде
  • Славия
  • Бенфика
  • Гранада
  • Реал Сосьедад
  • Брага
  • Лилль
  • Маккаби Тель-Авив
  • Антверпен
  • Вольфсбергер
  • Црвена Звезда

Ну и отметим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник 14 декабря и начнется в 14:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Chuzman
11.12.2020 в 00:27
Какая разница?Тайсон уже мыслями в финале.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
11.12.2020 в 00:27
у Шахтера халява, по сравнению с потенциальными соперниками Динамо. Так что, какая разница кто выпадет.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.12.2020 в 00:22
испанцев и Бенфику не хотелось бы на данном этапе, остальные норм
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
11.12.2020 в 00:14
О..тут попроще, со всеми можно шпилить, не хочу Зальцбург.
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
11.12.2020 в 00:14
У Динамо посерьёзнее
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
11.12.2020 в 00:08
Есть и полная шара есть и сливы
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
11.12.2020 в 00:06
Ну-у-у выбор есть)
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.12.2020 в 00:03
Зальсбург самый неудобный
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
11.12.2020 в 00:00
Ну что . отомстили Интеру, может, и Янг Бойзу пора?
Ответить
+3
0
Djibouti (Djibouti)
10.12.2020 в 23:55
Всех кроме испанцев
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 23:59
С Бенфикой второй раз будет тяжело. И Лилль тоже не подарок.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...