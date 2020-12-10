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Известны все потенциальные соперники Шахтера по 1/16 Лиги Европы
Жеребьевка состоится в понедельник
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При жеребьевке этого раунда "горняки" будут среди сеяных команд.
Напомним, что в посев попадают двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучших команды среди тех, кто стал третьим в Лиге чемпионов. Соответственно, на первом весеннем этапе "Шахтер" сыграет с какой-то из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы, или же с кем-то из худших третьих мест Лиги чемпионов (исключая "Краснодар" и "Динамо").
Таким образом, в соперники Шахтера могут достаться:
- Зальцбург
- Олимпиакос
- Янг Бойз
- Мольде
- Славия
- Бенфика
- Гранада
- Реал Сосьедад
- Брага
- Лилль
- Маккаби Тель-Авив
- Антверпен
- Вольфсбергер
- Црвена Звезда
Ну и отметим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник 14 декабря и начнется в 14:00 по Киеву.
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