Известны все потенциальные соперники Шахтера по 1/16 Лиги Европы

" Шахтер ", набрав в группе Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" (Менхенгладбах) восемь очков, обеспечил себе место в 1/16-й финала Лиги Европы.

При жеребьевке этого раунда "горняки" будут среди сеяных команд.

Напомним, что в посев попадают двенадцать победителей групп Лиги Европы и четыре лучших команды среди тех, кто стал третьим в Лиге чемпионов. Соответственно, на первом весеннем этапе "Шахтер" сыграет с какой-то из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы, или же с кем-то из худших третьих мест Лиги чемпионов (исключая "Краснодар" и "Динамо").

Таким образом, в соперники Шахтера могут достаться:

Зальцбург

Олимпиакос

Янг Бойз

Мольде

Славия

Бенфика

Гранада

Реал Сосьедад

Брага

Лилль

Маккаби Тель-Авив

Антверпен

Вольфсбергер

Црвена Звезда

Ну и отметим, что жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник 14 декабря и начнется в 14:00 по Киеву.