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Тренер Брюгге не видит проблемы в том, что не сможет присутствовать на матче с Динамо
Филипп Клеман уверен в своих игроках
Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман, который заразился коронавирусом, не видит больших проблем в том, что он не сможет вместе с командой отправиться на выездной матч 1/16 финала ЛЕ против "
"У меня позитивный тест, но никаких симптомов нет. Игроки работают в небольших группах, стараются не контактировать друг с другом. Готовимся к матчу, уверен, все пройдет нормально.
Я уверен в тех людях, которые отправятся на матч вместо нашего тренерского штаба. Мы вместе работаем 1,5 года, они знают, как должна играть команда.
Сегодня я общался с ребятами по видео, рассказал им свой план на игру", - рассказал Клеман.
Напомним, что матч "Динамо" – "Брюгге" состоится в четверг 18 февраля я начнется в 19:55.
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