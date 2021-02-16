Тренер Брюгге не видит проблемы в том, что не сможет присутствовать на матче с Динамо

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман, который заразился коронавирусом, не видит больших проблем в том, что он не сможет вместе с командой отправиться на выездной матч 1/16 финала ЛЕ против " Динамо ".

"У меня позитивный тест, но никаких симптомов нет. Игроки работают в небольших группах, стараются не контактировать друг с другом. Готовимся к матчу, уверен, все пройдет нормально.

Я уверен в тех людях, которые отправятся на матч вместо нашего тренерского штаба. Мы вместе работаем 1,5 года, они знают, как должна играть команда.

Сегодня я общался с ребятами по видео, рассказал им свой план на игру", - рассказал Клеман.

Напомним, что матч "Динамо" – "Брюгге" состоится в четверг 18 февраля я начнется в 19:55.