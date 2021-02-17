Брюгге заявило 22 игрока на матч с Динамо

Бельгийский "Брюгге" опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против киевского "Динамо".

В список попали 22 футболиста, на которых сможет рассчитывать наставник молодежной команды Рик де Миль (напомним, главный тренер Филипп Клеман, его тренерский штаб, а также несколько игроков заразились коронавируса и в Киев не прилетят).

Вратари: Миньоле, Хорват, Ламменс;

Миньоле, Хорват, Ламменс; Защитники: Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала;

Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала; Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, Ритц, де Кетелар, ван дер Кейбус, Энгельс;

Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, Ритц, де Кетелар, ван дер Кейбус, Энгельс; Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Сервас.

Напомним, что матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18-го февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.