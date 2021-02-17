  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Брюгге заявило 22 игрока на матч с Динамо
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брюгге заявило 22 игрока на матч с Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Известна заявка бельгийского клуба на первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Брюгге заявило 22 игрока на матч с Динамо

Новина українською

Бельгийский "Брюгге" опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против киевского "Динамо".

В список попали 22 футболиста, на которых сможет рассчитывать наставник молодежной команды Рик де Миль (напомним, главный тренер Филипп Клеман, его тренерский штаб, а также несколько игроков заразились коронавируса и в Киев не прилетят).

  • Вратари: Миньоле, Хорват, Ламменс;
  • Защитники: Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала;
  • Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, Ритц, де Кетелар, ван дер Кейбус, Энгельс;
  • Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Сервас.

Напомним, что матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18-го февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.

Читайте также Брюгге сдаст дополнительные тесты на коронавирус - источник

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...