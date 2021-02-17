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Брюгге заявило 22 игрока на матч с Динамо
Известна заявка бельгийского клуба на первый матч 1/16 финала Лиги Европы
Бельгийский "Брюгге" опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против киевского "Динамо".
В список попали 22 футболиста, на которых сможет рассчитывать наставник молодежной команды Рик де Миль (напомним, главный тренер Филипп Клеман, его тренерский штаб, а также несколько игроков заразились коронавируса и в Киев не прилетят).
- Вратари: Миньоле, Хорват, Ламменс;
- Защитники: Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехеле, де Куйпер, Мата, Фуакала;
- Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, Ритц, де Кетелар, ван дер Кейбус, Энгельс;
- Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Сервас.
Напомним, что матч "Динамо" - "Брюгге" пройдет в четверг, 18-го февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.
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Источник:Динамо Киев
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