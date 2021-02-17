Грозный: Болельщиков нет на трибунах. Первый тур можно было сыграть в Турции

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный рассказал о готовности "Шахтера" и "Динамо" к матчам 1/16 финала Лиги Европы .

"Шахтер" сыграл 0:0 с "Колосом" на стадионе "Динамо". Для футболистов были непростые погодные условия и "Колос" выглядел организованно, хорошо.

Но для меня есть один очень важный момент. Я полностью солидарен с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, что февральские матчи можно было бы провести в Турции. Я, когда работал в Казахстане, об этом говорил. Я об этом неоднократно говорил и в Украине. Я всегда говорил, что в феврале в Украине чемпионат лучше не начинать. А если и начинаем, то можно сделать это и в Турции. Тогда был аргумент, что команды играют для болельщиков. А сейчас для кого? Болельщиков нет на трибунах. Все наши команды были в Турции. Мало того, все украинские судьи были на сборах в Турции. Там поля и условия великолепные. Февральские матчи необходимо было сыграть в Турции. Но чиновники очень медленно думают. Многие из них не играли в футбол, они не тренировали. Неплохо было бы советоваться, как с президентами клубов, так и с главными тренерами. Я уверен, что 90 процентов были бы за то, чтобы сыграть в Турции. Там великолепные стадионы, великолепные поля. Телевидение транслировало бы эти матчи, наше телевидение туда вылетело бы. Мы все матчи увидели бы. Не было бы никаких проблем. Сейчас матчи все равно без зрителей.

"Шахтер" - очень техничная и быстрая команда, там индивидуально сильные игроки. Им нужно хорошее качественное поле, так как они играют в короткий и средний пас. У них философия игры такая. "Горняки" на хорошем поле демонстрируют великолепную игру, что доказали своими выступлениями в Лиге чемпионов в матчах против "Реала" и "Интера". А в такую погоду ребята, особенно южные футболисты из Бразилии, которые в таких условиях не играли и не тренировались, им непросто приспособиться. Они не могут свою скорость использовать.

Я считаю неправильным, что команды заставили играть в такую погоду. Когда президенты клубов и тренеры против. Не обижайтесь, но футбол же не для чиновников. Нужно искать правильные выходы. За месяц есть прогноз погоды. Все знали, какая погода будет. Кому-то нужно готовить поля и подогревы. Но зачем? Лучше же в марте сыграть через два на третий несколько туров, провести по два матча в неделю. Матчи "Динамо" и "Шахтера" будут только переноситься. Остальные наши команды не играют в еврокубках. Раньше же так делали. За рубежом так часто делают. Если бы в Турции сыграли, было бы нормально. Да, молодцы работники полей и клубов, которые приложили титанические усилия для того, чтобы матчи состоялись.

Я знаю, что есть команда УПЛ, которой негде было тренироваться за два дня до матча. Тренер хотел тактически поработать по обороне, а негде ему было. Искусственные поля заняты, еще какие-то моменты. В общем, этому главному тренеру пришлось больше теорией заниматься вместо практического занятия.

Ну, может, нужно в таких ситуациях идти навстречу клубам. Нет окон? Неправда! Есть эти окна! В Турции надо было играть! Все были там: команды и судьи. Почему так не поступили? Никто не догадался? Функционеры, вы же деньги получаете от клубов, которые делают взносы каждый год. Опрос можно было провести дистанционно, как поступать.

"Динамо"? Киевляне победили благодаря двум голам Беседина. Могу сказать, что у "Динамо" есть кому обслужить форвардов. Беседин хорошо играет головой и на опережение. Он цепляется за мяч, он сбрасывает. Свои мячи Артем будет забивать, вне всякого сомнения. Для меня это неудивительно. Также добавлю, что Гладкий два мяча забил за "Зарю". У них похожие фактуры, они рослые. А на таких полях рослым ребятам легче играть – им сверху легче выигрывать мячи.

В любом случае я с надеждой смотрю на игры украинских команд в еврокубках. Мы хотим, чтобы "Динамо" и "Шахтер" прошли дальше. Будет ли легко? Нет. В спорте легко не бывает. Соперники стоять не будут, будет много борьбы. Но я вижу, что "Динамо" после проделанной работы выглядит свежо и играет легко. "Шахтер", как всегда, провел много спаррингов и будет стараться использовать лучшие качества своих игроков.

В борьбе за чемпионство "Динамо" уже имеет определенный гандикап в связи с осечкой "Шахтера". Но сейчас наши гранды не думают о внутреннем первенстве. Они переключены на еврокубки, а мы вместе с ними.