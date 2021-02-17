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Денис Попов: Если на матч с Брюгге допустят болельщиков, это будет огромный плюс
В четверг Динамо сыграет с Брюгге в Киеве
dynamo.kiev.ua
Центральный защитник “
- Денис, прежде всего, с Днем рождения! Расскажи, как морально настраиваешься на игру.
- Безусловно, лучшим подарком для меня будет добыть положительный результат. Мы настраиваемся максимально серьезно и ответственно.
- Можно сказать, что нынешние погодные условия в Киеве будут преимуществом для “Динамо”, ведь в Бельгии сейчас совсем другая погода?
- Обе команды будут находиться в одинаковых условиях. Нельзя сказать, что для кого-то они хуже или лучше.
- Во время стандартных положений ты будешь опекать Баса Доста?
- Тренеры нам скажут на установке. Да, он опасный игрок. Высокий, хорошо играет головой. Посмотрим, что тренер скажет, то и буду выполнять.
- Если завтра болельщиков допустят на трибуны, насколько этот фактор будет мотивировать игроков?
- Насколько я знаю, это решение еще окончательно не утверждено. Конечно, если пустят, это будет огромный плюс для нас - играть у себя дома с болельщиками. Они - наш 12-й игрок, они придают нам дополнительные силы. Мы играем для них.
- Как вообще играется при такой погоде? Какие особенности?
- Да, условия сейчас не самые лучшие. Но мы стараемся выходить из положения. На тренировках работаем так же интенсивно, чтобы поддерживать свой тонус, свои физические качества. Да, холодно, но у нас нет выбора. Уже возобновился чемпионат. Нам нужна победа в каждом матче. Поэтому мы стараемся выжимать максимум даже при таких погодных условиях.
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