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Денис Попов: Если на матч с Брюгге допустят болельщиков, это будет огромный плюс

Лига Европы
(1 голосов)

В четверг Динамо сыграет с Брюгге в Киеве

Денис Попов: Если на матч с Брюгге допустят болельщиков, это будет огромный плюс

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Центральный защитник “Динамо” Денис Попов ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы с “Брюгге”.

- Денис, прежде всего, с Днем рождения! Расскажи, как морально настраиваешься на игру.

- Безусловно, лучшим подарком для меня будет добыть положительный результат. Мы настраиваемся максимально серьезно и ответственно.

- Можно сказать, что нынешние погодные условия в Киеве будут преимуществом для “Динамо”, ведь в Бельгии сейчас совсем другая погода?

- Обе команды будут находиться в одинаковых условиях. Нельзя сказать, что для кого-то они хуже или лучше.

- Во время стандартных положений ты будешь опекать Баса Доста?

- Тренеры нам скажут на установке. Да, он опасный игрок. Высокий, хорошо играет головой. Посмотрим, что тренер скажет, то и буду выполнять.

- Если завтра болельщиков допустят на трибуны, насколько этот фактор будет мотивировать игроков?

- Насколько я знаю, это решение еще окончательно не утверждено. Конечно, если пустят, это будет огромный плюс для нас - играть у себя дома с болельщиками. Они - наш 12-й игрок, они придают нам дополнительные силы. Мы играем для них.

- Как вообще играется при такой погоде? Какие особенности?

- Да, условия сейчас не самые лучшие. Но мы стараемся выходить из положения. На тренировках работаем так же интенсивно, чтобы поддерживать свой тонус, свои физические качества. Да, холодно, но у нас нет выбора. Уже возобновился чемпионат. Нам нужна победа в каждом матче. Поэтому мы стараемся выжимать максимум даже при таких погодных условиях.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
17.02.2021 в 19:18
...огромный плюс", ну-ну.
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