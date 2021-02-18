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Владимир Горилый: Динамо подфартило со вспышкою COVID у Брюгге, шансы уравниваются

Лига Европы
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Эксперт верит в потенциал Беседина

Владимир Горилый: Динамо подфартило со вспышкою COVID у Брюгге, шансы уравниваются

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Владимир Горилый поделился мнением о предстоящем матче киевлян против бельгийского "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы

Теоретически через матч с "Олимпиком" можно рассматривать готовность киевлян к предстоящему поединку против "Брюгге". Но по одной игре трудно определить, насколько команда готова преодолеть бельгийский барьер. Да, обыграли донетчан, но честно, ожидалось, что динамовцы будут выглядеть сильнее. Даже на фоне такого соперника не совсем четко сыграла оборона.

"Брюгге" имеет большую игровую практику, и наверняка находится в лучшем игровом тонусе. Идут уверено в чемпионате, занимая первое место с большим отрывом, давно никому не проигрывали. Это крепкая команда, которая как мы помним, совсем недавно преградила путь динамовцам в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Динамо" накануне поединка немного подфартило, что несколько основных игроков вместе с главным тренером из-за коронавируса не приедут в Киев. Поэтому шансы уравниваются. Главное и первоочередное - нужно наладить игру в обороне, а на эффективность в атаке могут рассчитывать, если хорошо будут работать фланги. Есть уже ярко выраженный нападающий Беседин, и его плюс - это настырность, желание и бесстрашие. Нужно подносить ему вовремя "снаряды", и думаю, свой момент он найдет.

Шансы команд расцениваются как равные, потому что "Динамо" играет дома, а "Брюгге" это не "Олимпик". Ждем интересной игры, а от динамовцев полной отдачи и борьбы до последней минуты матча. Предполагаю, поединок закончится ничейным результатом 1:1.

Напомним, матч "Динамо" - "Брюгге" должен был состояться в четверг, 18 февраля, в 19:55, но из-за сильного мороза игру перенесли на 17:00.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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