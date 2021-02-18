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Де Пена: Конечно, мне было тяжело, я не привык к такому холоду
Все надежды на ответный матч
Александр Приходько
Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал
"Думаю, на протяжении большей части матча мы контролировали ход игры. У нас было мало моментов, но в первом тайме мы играли лучше, и Буяльский мог бы дважды забить головой. Мы хорошо играли и повели в счете, но тут они забили. Конечно, это неудачно для нас - голы на выезде очень важны.
Конечно, мне было тяжело, потому что я не привык к такому холоду, но с этим нужно просто смириться и играть.
У нас есть время лучше подготовиться к ответному матчу. Они знают, что им достаточно нулевой ничьей для выхода в следующий круг, поэтому я не думаю, что они будут много атаковать . Нам нужо сыграть в умный футбол и использовать свои моменты. Если мы забьем первыми, ситуация сразу полностью поменяется", - сказал де Пена.
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