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Де Пена: Конечно, мне было тяжело, я не привык к такому холоду

Лига Европы
(1 голосов)

Все надежды на ответный матч

Де Пена: Конечно, мне было тяжело, я не привык к такому холоду

Александр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена прокомментировал ничью с "Брюгге" в киевском матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

"Думаю, на протяжении большей части матча мы контролировали ход игры. У нас было мало моментов, но в первом тайме мы играли лучше, и Буяльский мог бы дважды забить головой. Мы хорошо играли и повели в счете, но тут они забили. Конечно, это неудачно для нас - голы на выезде очень важны.

Конечно, мне было тяжело, потому что я не привык к такому холоду, но с этим нужно просто смириться и играть.

У нас есть время лучше подготовиться к ответному матчу. Они знают, что им достаточно нулевой ничьей для выхода в следующий круг, поэтому я не думаю, что они будут много атаковать . Нам нужо сыграть в умный футбол и использовать свои моменты. Если мы забьем первыми, ситуация сразу полностью поменяется", - сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2021 в 22:31
Взагалі то Карлос, під час гри з Олімпіком було мінус 12
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