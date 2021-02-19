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Белик: Игроки Брюгге физически превосходили футболистов Динамо

Лига Европы
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Но шансы в ответном матче у киевлян есть

Белик: Игроки Брюгге физически превосходили футболистов Динамо

Footboom.com

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Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью киевского "Динамо" с "Брюгге" (1:1)в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Для "Динамо" была тяжелая игра. Она проходила в центре поля с минимумом моментов. Может, "Динамо" чуть ближе было к победе за счет двух ударов головой Буяльского. Но "Брюгге" сейчас играет в чемпионате и находится в накате. "Динамо" же не хватает скорости в работе с мячом. Обыграть "Брюгге" в техническом мастерстве было тяжело, а в физическом состоянии игроки "Брюгге" превосходили "Динамо".

Шансы у киевлян есть и они хорошие. Есть еще неделя до матча, игра в чемпионате Украины. В Бельгии погода должна быть получше. Там уже игроки будут в лучшей физической форме. Видно сегодня было, что ноги еще не бежали после сборов. Я верю, что "Динамо" там забьет", - считает Белик.

Напомним, что ответная встреча состоится 25 февраля в Бельгии.

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В статье: Алексей Белик Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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